Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Полемиката между Килиан Мбапе и китайската общественост продължава след думите на френския нападател за Мао Дзъдун, разпалили скандал преди дни.

Още по темата

Той спомена в интервю китайския лидер косвено, докато коментира меметата, които се разпространяваха за него в социалните мрежи.

Освен решението на китайските власти да прекъснат излъчването на мачовете на Реал Мадрид по държавната телевизия, в интернет вече се появиха и видеоклипове на китайски фенове, които горят фланелки на Мбапе.

В един от записите привърженик тъпче плакати с образа на футболиста и заявява:

"Много съм ядосан от чутото от Мбапе за Китай. Обявявам му пълен бойкот и никога няма да му простя."

Веднага след това мъжът изважда запалка и подпалва фланелка на френския нападател. В случая тя е на националния отбор на Франция, а не на клубния му тим Реал Мадрид.

Полето на битката се пренесе и в дигиталното пространство. Акаунтът на Килиан Мбапе в популярната социална мрежа Xiaohongshu, където той имаше около 1,1 милиона последователи, беше блокиран. Според официалното съобщение на платформата причината е "нарушаване на правилата на общността".

 

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Удариха нов кораб до българския бряг по време на срещата с Турция и Румъния за мир в Черно море Днес
Удариха нов кораб до българския бряг по време на срещата с Турция и Румъния за мир в Черно море
29918
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи Лайф
Може да загубим "Евровизия", ако ескалацията в Черно море продължи
23160
Доц. д-р Светослав Ценов: Най-скъпото лечение е закъснялото Бизнес
Доц. д-р Светослав Ценов: Най-скъпото лечение е закъснялото
12323
Ученици създават правила за по-осъзнато използване на технологиите в рамките на училищно предизвикателство IT
Ученици създават правила за по-осъзнато използване на технологиите в рамките на училищно предизвикат...
2441
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов Impressio
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов
5470
Парите свършиха! "Безкрайният круиз" акостира безславно в Камбоджа Trip
Парите свършиха! "Безкрайният круиз" акостира безславно в Камбоджа
7173
Домашно гуакамоле без чесън: Точните пропорции за перфектния вкус Вкусотии
Домашно гуакамоле без чесън: Точните пропорции за перфектния вкус
1767
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации Zodiac
Родените през тези 5 месеца се справят най-добре в кризисни ситуации
2148
Торнадо в Анталия повали фургони, кран и доведе до смъртта на четирима Времето
Торнадо в Анталия повали фургони, кран и доведе до смъртта на четирима
231