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Полемиката между Килиан Мбапе и китайската общественост продължава след думите на френския нападател за Мао Дзъдун, разпалили скандал преди дни.

Той спомена в интервю китайския лидер косвено, докато коментира меметата, които се разпространяваха за него в социалните мрежи.

Освен решението на китайските власти да прекъснат излъчването на мачовете на Реал Мадрид по държавната телевизия, в интернет вече се появиха и видеоклипове на китайски фенове, които горят фланелки на Мбапе.

В един от записите привърженик тъпче плакати с образа на футболиста и заявява:

"Много съм ядосан от чутото от Мбапе за Китай. Обявявам му пълен бойкот и никога няма да му простя."

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Веднага след това мъжът изважда запалка и подпалва фланелка на френския нападател. В случая тя е на националния отбор на Франция, а не на клубния му тим Реал Мадрид.

Полето на битката се пренесе и в дигиталното пространство. Акаунтът на Килиан Мбапе в популярната социална мрежа Xiaohongshu, където той имаше около 1,1 милиона последователи, беше блокиран. Според официалното съобщение на платформата причината е "нарушаване на правилата на общността".

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.