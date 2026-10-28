Той спомена в интервю китайския лидер косвено, докато коментира меметата, които се разпространяваха за него в социалните мрежи.
Освен решението на китайските власти да прекъснат излъчването на мачовете на Реал Мадрид по държавната телевизия, в интернет вече се появиха и видеоклипове на китайски фенове, които горят фланелки на Мбапе.
В един от записите привърженик тъпче плакати с образа на футболиста и заявява:
"Много съм ядосан от чутото от Мбапе за Китай. Обявявам му пълен бойкот и никога няма да му простя."
Спортът е повече от резултат
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Веднага след това мъжът изважда запалка и подпалва фланелка на френския нападател. В случая тя е на националния отбор на Франция, а не на клубния му тим Реал Мадрид.
Полето на битката се пренесе и в дигиталното пространство. Акаунтът на Килиан Мбапе в популярната социална мрежа Xiaohongshu, където той имаше около 1,1 милиона последователи, беше блокиран. Според официалното съобщение на платформата причината е "нарушаване на правилата на общността".