Сред номинираните бяха десет легенди, печелили отличието поне два пъти, но уловката бе, че не се гласува само за име, а за конкретен сезон, в който е спечелена "Златната топка".
Феновете избраха първата "Златна топка" на Роналдо, тази от 2008-а, която португалецът спечели с екипа на Манчестър Юнайтед.
Спортът е повече от резултат
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Не е изненада, че в топ 5 са изцяло трофеи на Роналдо и Меси. Именно подобни бяха очакванията на организаторите, а и повечето от гласувалите са от поколението, което не е гледало останалите номинирани.
На второ място е "Златната топка" на Меси от 2012-а, третото място е тази на Роналдо от 2017-а, след това тази на Меси от 2023-а, а петата позиция е за "Златната топка" на Роналдо от 2016-а.
Останалите номинирани бяха Роналдо Назарио, Марко ван Бастен, Мишел Платини, Карл Хайнц Румениге, Кевин Кийгън, Франц Бекенбауер, Йохан Кройф и Алфредо Ди Стефано.