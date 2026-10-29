Става въпрос за първото му отличие през 2008-а

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Футболните фенове по света избраха Кристиано Роналдо за "Златна топка на всички времена".

Анкетата бе организирана от "Франс Футбол", като в нея всеки фен имаше право на глас, но срещу 1 евро.

Сред номинираните бяха десет легенди, печелили отличието поне два пъти, но уловката бе, че не се гласува само за име, а за конкретен сезон, в който е спечелена "Златната топка".

Феновете избраха първата "Златна топка" на Роналдо, тази от 2008-а, която португалецът спечели с екипа на Манчестър Юнайтед.

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Не е изненада, че в топ 5 са изцяло трофеи на Роналдо и Меси. Именно подобни бяха очакванията на организаторите, а и повечето от гласувалите са от поколението, което не е гледало останалите номинирани.

На второ място е "Златната топка" на Меси от 2012-а, третото място е тази на Роналдо от 2017-а, след това тази на Меси от 2023-а, а петата позиция е за "Златната топка" на Роналдо от 2016-а.

Останалите номинирани бяха Роналдо Назарио, Марко ван Бастен, Мишел Платини, Карл Хайнц Румениге, Кевин Кийгън, Франц Бекенбауер, Йохан Кройф и Алфредо Ди Стефано.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.