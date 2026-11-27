Събитието ще се състои на улица "Оборище" №27-29, където се намира и посолството на Франция в България.
Началният час на протеста е 20:00 часа, а по централната столична улица през целия ден има по-засилено от нормалното присъствие на органи на реда - и по-конкретно на жандармерия.
Протестът ще мине под наслов "Справедливост за "Левски", като в събитието, обявено в социалната мрежа "Фейсбуk", има и призив за изцяло мирно протичане на мероприятието.
Част от исканията са незабавното залавяне на нападателите, санкции спрямо Олимпик (Марсилия), както и финансово обезщетение на всички засегнати от нападанието българи - деца, жени и мъже, които са просто обикновени фенове и любители на спорта.
Спортът е повече от резултат
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"Нека покажем, че България няма да е безгръбначна. Няма да сме за пореден път унизени", завършват организаторите.