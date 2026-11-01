ЦСКА съобщи, че билетите за гостуването на Панатинайкос в Атина вече са продажба, а цената им е 20 евро. Мачът от поредния кръг в Лигата на конференциите е на 5 ноември (четвъртък) от 22:00 часа на Олимпийския стадион "Спирос Луис".
Съоръжението в сеерната част на гръцката столица е с впечатляващ капацитет от 69 618 седящи места.
Ето и пълната информация за билетите:
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"Армейци,
Европейският ни път продължава с гостуване на гръцкия гранд Панатинайкос само след няколко дни.
Билетите за двубоя от UEFA Conference League на 5 ноември от 22:00 ч. на Олимпийския стадион в Атина вече са в продажба.
Армейските привърженици могат да закупят пропуски за гостуващия сектор на цена от 20 евро чрез следния линк ТУК.
След избиране на желаното място е необходима регистрация, за да бъде активирана опцията за закупуване на билета.
В деня на двубоя (5 ноември) ще бъде организиран сборен пункт за феновете на ЦСКА, откъдето нашите привърженици ще бъдат съпроводени до входа на стадиона. Допълнително ще информираме за точния час и мястото на срещата.
Призоваваме всички армейски фенове да спазват законовите разпоредби на гръцките власти при посещение на футболни срещи.