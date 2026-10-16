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Ръководството на ЦСКА съобщи, че билетите за гостуването на датския Нордселанд вече са в продажба. Те са на цена от 20 евро, а срещата е от 19:45 часа следващия четвъртък (22 октомври).

ЦСКА

Това ще бъде трети двубой за "армейците" срещу съперник от Дания, като в досегашните два мача срещу Копенхаген столичани имат две поражения с по 1:2 в квалификациите за Лига Европа през сезон 2018/2019.

Ето какво написаха от клуба по повод билетите:

"Армейци,

Билетите за привърженици на ЦСКА за предстоящото гостуване на Нордселанд от втория кръг на основната фаза на Лигата на конференциите вече са в продажба онлайн. Двубоят ще се играе на 22 октомври (четвъртък) от 19:45 ч. на стадион "Right to Dream Park" в град Фарум, Дания.

За да закупите билет, е необходимо първо да създадете профил на billet.fcn.dk и да влезете в него. След това отворете този линк, който ще ви отведе до страницата за закупуване на билети за гостуващите привърженици в сектор Udebane B.

Цената на билетите е 20 евро.

САМО ЦСКА!"

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