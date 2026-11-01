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Лацио оглави еднолично класирането в италианската Серия А след трудна победа с 2:1 у дома срещу Каляри в среща от 10-ия кръг на шампионата.

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Играчите на Дженаро Гатузо стигнаха до успеха след победен гол на резервата Андреа Пинамонти малко преди края. С успеха римските "орли" дръпнаха с три точки на върха в класирането пред втория Интер, който снощи загуби градското дерби от Милан с 1:3.

Въпреки отличното представяне на Лацио от началото на сезона, организираните привърженици на отборо продължават да бойкотират домакинските мачове на тима заради конфликт с президента Клаудио Лотито.

Каляри поведе с гол наа М'бала Нзола в 20-а минута, но Лацио направи обрат с попадения на Густав Исаксен до почивката и на влезлия като резерва Андреа Пинамонти в 83-а минута.

Каляри доигра мача с 10 души, след като Адам Оберт получи втори жълт картон в края на мача.

Лацио има 28 точки и е начело в класирането. Римляните са непобедени в Серия А с девет победи и едно равенство. Каляри претърпя четвърта поредна загуба и е на 11-то място с 13 точки.

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