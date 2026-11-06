Ференцварош шокира Милан на "Сан Сиро" и го остави с 3 точки в Европа
Следващият съперник на Левски обаче спечели като гост в Германия
Милан загуби у дома от Ференцварош с 0:2 в мач от четвъртия кръг на Лига Европа, което остави росонерите на незавидна позиция в класирането с едва три точки.
Два гола на Лени Джоузеф донесоха победата на унгарците, които пък са един от трите тима с пълен актив от 12 т. на върха в класирането.
Милан ще дойде в София през януари за среща с Левски, а очевидно този мач ще е от огромно значение за 7-кратните шампиони на Европа, ако искат да играят и в пролетните етапи на турнира.
Друг италиански гранд - Ювентус, победи като гост АЗ Алкмаар с 2:1 в Нидерландия и загърби труден период с неубедителни резултати.
Следващият съперник на Левски - френският Марсилия, спечели изненадващо гостуването си на Леверкузен с 1:0 и взе първата си победа в основната фаза на турнира. И марсилци, както и Милан, са зад Левски в подреждането.
Бенфика победи у дома с 3:1 Лех, а Борнемут обърна с 3:1 като гост Спарта Прага, като това са другите два отбора с пълен актив от 12 точки на върха в класирането.
Резултати от вечерта в Лига Европа:
Андерлехт - Залцбург 2:0
Кристъл Палас - Хофенхайм 1:1
Лилестрьом - Пилзен 0:1
НЕК - Омония 3:1
Реал Сосиедад - Лион 1:1
Селта - Унион Сен Жилоа 1:2
Селтик - Бешикташ 3:2
Апоел Беер Шева - ОФИ 0:2
Щурм - Целье 2:3
Съндърланд - Динамо Загреб 0:2
Торензе - Арарат Армения 3:2.