Следващият съперник на Левски обаче спечели като гост в Германия

65 Снимка: БТА

Милан загуби у дома от Ференцварош с 0:2 в мач от четвъртия кръг на Лига Европа, което остави росонерите на незавидна позиция в класирането с едва три точки.

Два гола на Лени Джоузеф донесоха победата на унгарците, които пък са един от трите тима с пълен актив от 12 т. на върха в класирането.

Милан ще дойде в София през януари за среща с Левски, а очевидно този мач ще е от огромно значение за 7-кратните шампиони на Европа, ако искат да играят и в пролетните етапи на турнира.

Друг италиански гранд - Ювентус, победи като гост АЗ Алкмаар с 2:1 в Нидерландия и загърби труден период с неубедителни резултати.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Следващият съперник на Левски - френският Марсилия, спечели изненадващо гостуването си на Леверкузен с 1:0 и взе първата си победа в основната фаза на турнира. И марсилци, както и Милан, са зад Левски в подреждането.

Бенфика победи у дома с 3:1 Лех, а Борнемут обърна с 3:1 като гост Спарта Прага, като това са другите два отбора с пълен актив от 12 точки на върха в класирането.

Резултати от вечерта в Лига Европа:

Андерлехт - Залцбург 2:0

Кристъл Палас - Хофенхайм 1:1

Лилестрьом - Пилзен 0:1

НЕК - Омония 3:1

Реал Сосиедад - Лион 1:1

Селта - Унион Сен Жилоа 1:2

Селтик - Бешикташ 3:2

Апоел Беер Шева - ОФИ 0:2

Щурм - Целье 2:3

Съндърланд - Динамо Загреб 0:2

Торензе - Арарат Армения 3:2.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.