Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Милан загуби у дома от Ференцварош с 0:2 в мач от четвъртия кръг на Лига Европа, което остави росонерите на незавидна позиция в класирането с едва три точки.

Два гола на Лени Джоузеф донесоха победата на унгарците, които пък са един от трите тима с пълен актив от 12 т. на върха в класирането.

Милан ще дойде в София през януари за среща с Левски, а очевидно този мач ще е от огромно значение за 7-кратните шампиони на Европа, ако искат да играят и в пролетните етапи на турнира.

19-годишен позлати "Левски" с късен гол, шампионите мечтаят за Европа и напролет
Виж още 19-годишен позлати "Левски" с късен гол, шампионите мечтаят за Европа и напролет

Друг италиански гранд - Ювентус, победи като гост АЗ Алкмаар с 2:1 в Нидерландия и загърби труден период с неубедителни резултати.

Следващият съперник на Левски - френският Марсилия, спечели изненадващо гостуването си на Леверкузен с 1:0 и взе първата си победа в основната фаза на турнира. И марсилци, както и Милан, са зад Левски в подреждането.

Бенфика победи у дома с 3:1 Лех, а Борнемут обърна с 3:1 като гост Спарта Прага, като това са другите два отбора с пълен актив от 12 точки на върха в класирането.

Резултати от вечерта в Лига Европа:

Андерлехт - Залцбург 2:0

Кристъл Палас - Хофенхайм 1:1

Лилестрьом - Пилзен 0:1

НЕК - Омония 3:1

Реал Сосиедад - Лион 1:1

Селта - Унион Сен Жилоа 1:2

Селтик - Бешикташ 3:2

Апоел Беер Шева - ОФИ 0:2

Щурм - Целье 2:3

Съндърланд - Динамо Загреб 0:2

Торензе - Арарат Армения 3:2.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Жената, 4-те деца и работници на арестувания шеф на "Булметал" затвориха "Хаинбоаз" (снимки) Днес
Жената, 4-те деца и работници на арестувания шеф на "Булметал" затвориха "Хаинбоаз" (снимки)
23468
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата" Лайф
Луд го прави! Антоанет Пепе юрка до дупка Иво Карамански-син във "Фермата"
7477
ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027 Бизнес
ЕК със забележки към България по бюджетния план за 2027
8586
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома IT
Vivacom навлиза в изцяло нова пазарна ниша със смарт решения за дома
5920
Джобен часовник на оцелял от "Титаник" и "Британик" беше продаден на търг във Великобритания Impressio
Джобен часовник на оцелял от "Титаник" и "Британик" беше продаден на търг във Великобритания
3423
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants Trip
Испански ресторант беше обявен за най-добрия в света от World's 50 Best Restaurants
2699
Вкусни тайни с Ина: Изкушение без печене Вкусотии
Вкусни тайни с Ина: Изкушение без печене
656
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника Zodiac
Астролог посочи зодиакалните знаци, които са най-склонни към паника
1027
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни Времето
НИМХ: Мъгли и студени утрини, особено през почивните дни
583