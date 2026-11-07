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Ботев Враца получи поредна санкция от ФИФА, която ограничава възможността на клуба да картотекира нови футболисти в рамките на следващите три трансферни прозореца.

Това съобщава "Тема Спорт". Изданието уточнява, че става въпрос за четвърта подобна мярка срещу врачани.

Проблемите на клуба с международната футболна централа продължават вече близо два месеца. В началото на септември ФИФА наложи две отделни наказания на Ботев Враца, отново със срок от по три трансферни прозореца. Причината за санкциите са неизплатени задължения към бивши футболисти. На 22 септември последва и трета трансферна забрана, а сега в регистъра на централата вече фигурира и четвърта.

Проверка в официалния регистър на ФИФА показва, че общо пет български клуба имат действащи ограничения за привличане на нови играчи. Освен Ботев Враца в списъка попадат втородивизионният Добруджа, аматьорските Верея и Крумовград, както и несъществуващият вече Ловеч. Берое успя да уреди задълженията си и преди дни санкциите срещу старозагорци бяха премахнати.

Междувременно Ботев Враца продължава подготовката си за предстоящото домакинство на Локомотив Пловдив. Срещата от първенството е насрочена за събота от 13:30 часа.

Наставникът на домакините Тодор Симов отново ще трябва да се справя с кадрови проблеми. Извън сметките му остава контузеният Преслав Боруков, а Давид Чечао все още не е уреден документално и също няма да може да вземе участие в двубоя.

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