След като Джани Инфантино еднолично взе решение тя да бъде връчна

2424 Снимка: AP/БТА

Скандалната награда за мир, която Джани Инфантино създаде специално, за да уважи големия си приятел Доналд Тръмп, вероятно ще престане да съществува само година след създаването си. Президентът на ФИФА еднолично взе решение да измисли подобен приз, удостоявайки с него държавния глава на САЩ през декември миналата година.

Тогава от световната футболна федерация обявиха, че отличието ще се връчва ежегодно, но към момента няма информация дали тази година ще бъде излъчен лауреат. Защото през декември миналата година Инфантино сам реши да награди Тръмп, прескачайки изпълнителния комитет на ФИФА.

А сега, почти година по-късно, комисия от 22 души, включително легендата на Интер и Аржентина, който към момента е изпълнителен шеф на организацията, ще трябва да стигне до решение - дали тази награда ще продължи да се връчва или да бъде ликвидирана. Ако все пак се стигне до положителен развой, една от идеите е този приз никога повече да не бъде даван на политици.

Доклади по темата ще бъдат представени на следващото заседание на изпълкома на ФИФА, което предстои през декември в Доха.

Преди Тръмп да получи наградата, от футболната централа излязоха с обяснение, че "тя ще се връчва на личности, които са имали изключителна роля, когато става дума за опазването на световния мир".

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

И "които посредством непоколебимата отдаденост на специалните с идействия помагат на хора оцелия свят да се обединят".

Само няколко месеца по-късно носителят на наградата за мир Доналд Тръмп нареди въздушни удари по Иран, а този конфликт продължава и до днес.

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