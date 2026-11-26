От централата отказаха допълнителна информация за случилото се

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Световната футболна централа ФИФА съобщи, че организацията е станала жертва на престъпна кибератака, довела до неразрешен достъп до лична и бизнес информация.Лице, пряко запознато със случая, заяви пред Ройтерс, че не е бил осъществен достъп до файлове, свързани с прекратения проект "FIFA Forward Enterprise".

"ФИФА потвърждава, че е станала жертва на престъпна кибератака, довела до неразрешен достъп до ограничен обем лична и бизнес информация", заяви говорител на ФИФА пред Ройтерс.

От ФИФА остро осъдиха незаконното придобиване и публикуване на информация, особено на лични данни, като добавиха, че подобни действия представляват "сериозно и неприемливо нарушение на неприкосновеността".

ФИФА не уточни колко хора или организации са засегнати, кога е извършена атаката, нито какво включва въпросната бизнес информация. В споменаването на "публикуване" не се уточнява дали данни са се появили в интернет и къде точно.

Източникът, запознат със случая, посочи, че е засегнат по-малко от 0,1% от общия обем данни, съхранявани от световния ръководен орган във футбола.

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През юли президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че организацията се е отказала от плановете си да продаде дял от Световното първенство на частни инвеститори, след като идеята предизвика сериозно обществено недоволство.

Планът предвиждаше набирането на до 4,2 милиарда долара чрез продажбата на 20% дял в новосъздадено звено, което да управлява събитията на ФИФА, включително Световното първенство.

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