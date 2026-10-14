ФИФА отрече появилата се вчера информация, че Джани Инфантино е получавал допълнителна заплата. Британският вестник "Таймс" разпространи новината, че Инфантино е получавал около 1,5 милиона евро годишно "под масата", като това наля още масло в огъня около позицията и бъдещето му.
Но от световната федерация побързаха да опровргаят това.
"ФИФА не е плащала втора заплата на своя президент", каза говорител на централата, цитиран от ДПА.
"Таймс" дори публикув документи, които бяха показани и от ESPN,според които шефът на световния футбол е получавал допълнителни финансови възнаграждения, най-вече в периода, свързан с организацията на Мондиал 2026, който се проведе в САЩ, Канада и Мексико.
Спортът е повече от резултат
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Швейцарецът несъмнено е най-противоречивата фигура в световния футбол и множество федерации му вдигнаха мерника, след като предложи идеята частни инвеститори да закупуват дялое от турнирите на ФИФА, включително и световното първенство.
Инфантино се надява да спечели нов мандат като президент на изборите, които предстоят в Мароко през март догодина.