Вратарят се контузи при загуба от последния в класирането Удинезе

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Единственото попадение в срещата падна още в 8-осмата минута. Словенският национал Санди Ловрич бе точен, след като се възползва от асистенция на Николо Дзаниоло.

През втората част състава от Удине стигна и до втори гол чрез Умар Соле, но радостта на защитника бе кратка, тъй като бе отсъдена засада.

В края Фионрентина можеше да измъкне точката, но удари греда.

Победата е първа у дома за намиращия се в тежка криза Удинезе, който по този начин се отлепи от последното място в класирането и вече е 17-ти с девет точки.

Фиорентина също е с девет точки на 16-ото място, но новините не са никак добри. Допълнителен проблем за Ла Виола е, че легендарният вратар Давид Де Хея се контузи в края на първото полувреме и трябваше да бъде заменен принудително.

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