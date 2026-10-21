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Двукратният носител на Шампионската лига Пари Сен Жермен победи Барселона с 4:2 в една от най-очакванията срещи от сезона. На "Парк де Пренс" във френската столица домакините изковаха успеха си през второто полувреме, като техния треньор Луис Енрике похвали играчите си, а колегата му Ханзи Флик видя поука в поражението на каталунците.

Шампионска лига

"Това беше отличен тест за нас, който ясно ни показа в кои компоненти трябва да се подобряваме. В същото време видях и доста добри неща. Смятам, че се получи фантастичен мач и от двата състава. Допуснахме грешки и лесни загуби на топката, които предстои да анализираме. ПСЖ показа, че в този момент беше по-добрият отбор. Загубихме, но научихме много от този сблъсък", каза Флик.

Това бе и първа загуба за Барселона през сезона, след като до момента шампионът на Испания бе безупречен в Ла Лига и в Европа.

"Имам най-добрите играчи в света и това е моето искрено мнение. За мен по-добри от моите футболисти няма. Вече играхме срещу двата най-силни отбора в нашата група - Сити и Барса. Припомням, че миналата година по това време имахме същия точков актив, но не завършихме сред първите осем. Ще се насладим на този момент, но вече мислим за срещата с Олимпик Лион през уикенда. Не ме интересува какво се говори за фаворити. Този мач не беше решаващ - истински важните битки ще бъдат през април в директните елиминации", заяви Енрике относно мача срещу бившия му отбор.

Енрике има осем години в Барселона като играч, след това три години бе треньор на дублиращия тим на клуба, а още три сезона води и първия отбор, печелейки и Шампионската лига.

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