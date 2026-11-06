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Испанското градче Наваермоса в провинция Толедо имаше един от най-тежките си дни в четвъртък, когато излезе по улиците да изпрати едно от любимите си момчета.

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30-годишният Хесус де Мигел, нападател на Тенерифе, бе погребан в родното му място, след като във вторник сутринта почина, ударен тежко и фатално на футболния терен.

Кончината на футболиста потресе цялата страна, а и света на най-популярната игра. Заради трагедията с Деми, както го наричат всички в Наваермоса, всички мачове в европейските клубни турнири през тази седмица започнаха с минута мълчание.

Съотборниците на нападателя пристигнаха в градчето за погребението, но там бяха и големи фигури в испанския футбол, които дори не познаваха лично играча на Тенерифе.

Селекционерът, който направи страната европейски и световен шампион - Луис де ла Фуенте, бе част от делегация на федерацията.

Луис де ла Фуенте пристига за погребението на Хесус
Луис де ла Фуенте пристига за погребението на Хесус Снимка: Getty Images

"Трагедията е ужасна, болката е голяма - каза треньорът, който лично поднесе съболезнования на близките на Хесус. - Трябва да сме тук днес, това е малка помощ в един изключително труден момент.

Нищо не може да запълни празнината, която оставя един загубен човешки живот."

Президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес също пристигна за изпращането на Хесус в последния му път.

Нападателят бе фен на "кралете" от дете, а клубът се погрижи специален венец от 15-кратните шампиони да остане край пътя, по който мина кортежът с опечалените.

Всички мачове през уикенда в Испания ще спират в 9-ата минута за аплодисменти, с което ще бъде отдадена още една почит към Де Мигел.

Флорентино Перес дойде да изпрати Де Мигел в последния му път
Флорентино Перес дойде да изпрати Де Мигел в последния му път Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

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