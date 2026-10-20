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Списания "Франс Футбол" обяви списъка с номинираните, но в случая не става въпрос за ежегодната "Златна топка", която се връчва на най-добрия футболист през кампанията, а номиниране се борят за бриз "Златна топка на всички времена".

"Тhe BOAT", както го озаглавиха организаторите, ще противопостави десет играчи, печелили най-престижното индивидуално отличие във футбола повече от веднъж.

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Любопитното обаче е, че номинациите не само за даден играч, а конкретно за постиженията през сезона, в който е спечелил "Златна топка".

Така например, ако някой иска да гласува за Лионел Меси, той не просто трябва да посочи името на аржентинеца, а да избере един от осемте сезона, в които печели отличието. Така е с петте сезона на Кристиано Роналдо и с всеки друг от номинираните.

Наградата ще се определи изцяло от феновете, а "Франс Футбол" иска символична цена от 1 евро за гласуване.

Номинирането за отличието са: Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Роналдо Назарио, Марко ван Бастен, Мишел Платини, Карл Хайнц Румениге, Кевин Кийгън, Франц Бекенбауер, Йохан Кройф и Алфредо Ди Стефано.

"Франс Футбол" връчва подобна награда през 1989-а по повод 30-годишнината от учредяването на "Златната топка", като тогава отличието получава Ди Стефано.

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