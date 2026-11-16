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Франция и Белгия са печелившите от последния кръг в група 1 в Лига "А" в Лигата на нациите, след като взеха първите две места в класирането. Разочарованият отбор е този на Италия, който остава зад борда за елиминациите и финалния турнир, след като приключи на трета позиция.

"Петлите", които преди няколко дни загубиха именно от италианците, бързо показаха реакция и се справиха с 2:1 на "Стад Атлантик" в Бордо срещу най-слабия тим в групата - Турция. Кошмарното учатие за южните ни съседи приключива с 6 загуби в 6 мача и голова разлика 4:15.

Емирхан Топчу си отбеляза автогол в 49-ата минута, а попадение на Арда Гюлер четири минути по-късно бе отменено от ВАР заради засада. Французите трябваше да чакат до 80-ата минута, за да стигнат до успокоителен втори гол, реалзиран от Ели Жуниор Крупи след асистенция на Раян Шерки.

Турците върнаха попадение в 90-ата минута, когато Абдюлкерим Бардакджъ се разписа с глава, но това бе всичко в мача.

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Белгия и Италия пък излязоха в пряк мач за второто място, който завърши с категорична победа на "червените дяволи" - 4:1. Макар "скуадра адзура" да започна мечтано, след като Франческо Пио Еспозито откри за гостите още в 11-ата минута, после нещата се развиха изцяло по вкуса на домакините.

Които в рамките на 11 минути между 15-ата и 26-ата отбелязха три гола, за да пратят мача в желаната посока - точни бяха Максим де Кайпер, Нейтън Нгой и Жереми Доку, като Шарл де Кетеларе асистира за две от трите попадения.

10 минути преди края Диего Морейра вкара четвърти гол след пас на Кевин де Бройне, a Пио Еспозито пропусна да отбележи за втори път в мача, след като не успя да вкара от дузпа в 91-ата минута.

Франция печели групата с 13 точки, Белгия е на второ място с 12, а Италия с 10 остава на третата позиция.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.