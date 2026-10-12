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Старши треньорът на Валансиен Пиер Блоа бе уволнен само два дни след най-голямата победа в историята на клуба, предадоха френските медии.

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През уикенда 32-годишният Блоа изведе Валансиен до успех с 13:0 над Абарк в среща от петия кръг на турнира за Купата на Франция.

Успехът над намиращия се в девета дивизия Абарк обаче не помогна на треньора, тъй като Валансиен има само осем точки от първите си девет кръга в Лига 3. По този начин тимът е само на три точки над зоната на изпадащите, като заема 15-о място в третото ниво на френския футбол.

Временно функциите на старши треньор ще бъдат поети от Самюел Гьоталс.

Валансиен игра в Лига 1 за последно през сезон 2013/14.

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