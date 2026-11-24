Жереми Пиняр изобщо не се колебае да сочи бялата точка

355 Снимка: Getty Images

Френският съдия Жереми Пиняр ще свири мача ЦСКА - Трабзонспор от Лигата на конференциите.

Двубоят е в четвъртък от 22:00 часа на "Българска армия".

Реферът е на 39 години, но вече се радва на солидна кариера и доверие в родината му да свири големи мачове. След един такъв - загубата на ПСЖ от Ланс с 0:1 за Суперкупата на старта на настоящия сезон.

След нея шампионите на Франция и Европа се оплакаха и обвиниха рефера за начина, по който е ръководил мача.

Пиняр е известен като "любител на дузпите". Той е посочил бялата точка общо 86 пъти в 217 двубоя на професионално ниво, които е свирил.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Това е коефициент от близо 0.40 средно на мач, а само този сезон вече е със статистика от 7 наказателни удара в 11 срещи.

Казано в кръга на шегата (и не съвсем) - въпросът за четвъртък е кой ще има шанс от 11 метра - Стефано Сенси или Мохамед Салах?

Колко добре познавате историята на ЦСКА? Въпроси за "червени" фенове

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.