Френски депутат: Браво на феновете на Марсилия, отговориха на нацистки поздрав
Манюел Бомпар подмина темата с насилието над гостуващите привърженици
Френският депутат от департамента Буш-дьо-Рон Манюел Бомпар даде скандално становище след насилието на "Стад Велодром" преди мача между Марсилия и Левски в Лига Европа.
"Левски"
Според Бомпар привържениците на френския тим заслужават похвала, тъй като са отговорили с антифашистки възгласи на провокация от фен на Левски, който е е направил нацистки поздрав.
В своето изявление Бомпар изобщо не засяга темата с насилието и боят над жени по трибуните, като акцентира само върху видео, в което личи нацисткия поздрав.
"Тази вечер на стадион "Велодром" беше заснет привърженик на Левски, който прави нацистки поздрав. Поздравления за феновете на Марсилия, които отговориха с антифашистки възглас. За крайнодесните няма място на нашите стадиони!", пише Бомпар, загърбвайки и физическите действия на феновете на ОМ.
Ce soir au Vélodrome, un supporter du Levski Sofia a été filmé en train d’effectuer un salut nazi. Bravo aux supporters marseillais qui ont réagi par un chant antifasciste. L’extrême droite n’a pas sa place dans nos stades !— Manuel Bompard (@mbompard) November 26, 2026