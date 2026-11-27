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След сблъсъците по трибуните, които помрачиха мача от Лига Европа между Олимпик (Марсилия) и "Левски", Националната асоциация на привържениците на Франция излезе с изявление, осъждащо ролята на властите.

От Асоциацията осъдиха "насилието, проявите на омраза или дискриминационно поведение", които се случиха на "Велодром", но подчертават, че властите не осъзнават същността на проблема.

Асоциацията конкретно критикува ролята на държавата, която реши да намали размера на гостуващите привърженици.

"Намаляването на гостуващата агитка не елиминира рисковете. Чрез намаляване на капацитета на гостуващия сектор, чрез постановление, издадено късно в понеделник, в сравнение с първоначално очаквания брой привърженици, властите създадоха очевиден и добре познат риск: тези привърженици да заемат местата си на домакинските трибуни. Твърде често инцидентите произтичат от организационни грешки. Конкретен капацитет на гостуващата публика не е разрешение за пътуване (всеки гражданин е свободен да се движи из Европа), а сигурна, херметична мярка, предназначена да предотврати сблъсъци между привърженици", настояват Националната асоциация на привържениците в изявление, цитирано от rmc sport.

В четвъртък вечерта, около десет минути преди началото на мача, няколко десетки привърженици на Марсилия изтичаха от южната трибуна и се появиха отново на трибуна "Жан Буен", една от страничните трибуни на стадион "Велодром".

Последва вълна от тълпа, като феновете на Марсилия преследваха група български привърженици. Те се насочиха към сектора, където бяха събрани около 500 фенове на "Левски". Именно там ситуацията ескалира, като между двете групи бяха хвърляни факли и димни бомби.

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Според полицейски източници петима души са откарани в болница с наранявания на очите, травма на главата и изкълчено рамо, а шестима други са лекувани на място с порязвания и ожулвания. Всички ранени са български привърженици.

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