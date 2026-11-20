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Френски инвеститори може да се окажат спасители на закъсалия финансово Локомотив Пловдив. Става дума за същите бизнесмени, които Христо Крушарски доведе у нас през май и тогава те направиха одит на клуба.

Тогава двете страни не стигнаха до сделка, но сега нещата може да се променят, информира "Мач Телеграф". Те са били потърсени повторно от хора от Локомотив Пловдив след оттеглянето на Христо Крушарски. Нещо повече - те са дошли в България и са започнали нов одит, защото финансовото положение на клуба се е влошило още повече в последните 4 месеца.

Именно въпросните френски инвеститори визираха преди дни от "Лаута", когато разкриха, че преговарят с потенциални нови собственици. Самият Крушарски призна преди дни, че от 4 месеца е спрял да плаща заплати, заради което очаква след края на есенния полусезон масови бягства от клуба - и на треньори, и на футболисти.

Разбира се, това може да се промени, ако въпросните френски бизнесмени вземат акциите на Локомотив Пловдив, за които се твърди, че Христо Крушарски ще поиска 3 млн. евро.

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