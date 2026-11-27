Според тях е имало маймунски звуци и нацистки поздрави

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Случилото се на "Велодром" снощи е водеща тема във всички френски медии, а тези от Марсилия и областта директно насочват вината за ексцесиите към левскарите.

Причината е в предполагаеми провокации към домакинските фенове, като някои издания дори пишат за маймунски звуци и нацистки поздрави.

Поне това са твърденията на изданията в Марсилия, които осъждат действията на своите фенове, но и обвиняват остро тези на Левски.

"LaProvence" обръща внимание на огромния отзвук от ексцесиите и с изненада пише, че случилото се е предизвикало реакция от президента Илияна Йотова, премиера Румен Радев, както и от френския президент Еманюел Макрон.

Също така се обръща сериозно внимание на думите на Даниел Боримиров, който в ролята си на директор в Левски призова за тежки санкции и изрази надежда, че повече няма да се играят европейски мачове на "Велодром".

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Същото това издание в минутите след ексцесиите написа, че 50 фена на Левски са потърсили саморазправа с тези на Марсилия и са предизвикали реакцията им.

Нещо, което от появилите се кадри се вижда, че изобщо не е така.

Далеч по-критични към случилото се са в Париж. Изданията "L"Equipe" и "Le Parisien" отбелязват, че това не е нещо ново за "Велодром" и грозните сцени съпътстват всеки "горещ" дуел на тази арена.

Двете парижки издания сериозно осъждат действията на ултрасите на Олимпик и пишат, че това няма място нито на френска земя, нито на който и да е стадион по света.

@ultras_antifaa Les antifascistes qui tabassent les femmes de dos et ils sont fiers en plus https://t.co/oYNTLj7E4a — Arn.pierrot (@ArnPierrot) November 26, 2026

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