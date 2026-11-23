774 Снимка: Levski.bg

Властите в Марсилия ще приложат изключително сериозни мерки за сигурно срещу левскарите, които ще посетят двубоя срещу местния Олимпик в четвъртък вечер.

Левски гостува на Марсилия в мач от турнира Лига Европа, а заради ситуацията в града вместо полагащите им се около 3400 билета, родните фенове получиха едва 500 пропуска.

Макар шампионите да обжалваха това пред УЕФА, промяна на бройката трудно би могла да има, защото местните власти имат последната дума в ситуации с повишен риск, каквато е тази в Марсилия.

Днес от Левски публикуваха мерките за сигурност, които френските власти ще приложат в деня на мача, а сред тях е и разпоредбата, забраняваща придвижването на български фенове с отличителни символи.

Разпоредбата важи още от сряда сутрин до петък, като властите съобщават, че нарушаването на тази разпоредба ще доведе до наказателна отговорност.

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Ето и какво написа Левски:

Левскари, По разпореждане на местните власти в Марсилия, за двубоя "Олимпик" (Марсилия) - "Левски" е обособен meeting point за привържениците на "сините", които ще подкрепят любимия отбор в мача от 5-ия кръг на основната фаза на UEFA Europa League в Марсилия. Тя се намира на площад "Жолиет" (Place de la Joliette) в Марсилия и ще бъде отворена в 11:00 часа на 26 ноември, четвъртък. Местните власти въвеждат допълнителна разпоредба, с която се забранява от 8:00 часа в сряда, 25 ноември, до 2:00 часа в петък, 27 ноември, на всяко лице, което носи обозначителни символи на "Левски" да влиза на "Стад Велодром", както и да преминава или да пребивава на обществени места и по обществените пътища в департамент Буш-дю-Рон. Изключение се допуска единствено за притежатели на валиден билет за мача, които да се явят на определения meeting point на площад "Жолиет" (Place de la Joliette) в Марсилия в четвъртък, 26 ноември, от 11:00 часа и да пътуват до стадион "Стад Велодром" единствено като част от организирания ескорт с метрото. Местните власти предупреждават, че неспазването на тези ограничения може да доведе до наказателна отговорност съгласно френското законодателство. Привърженици със закупени билети за сектори, отредени за фенове на домакините, няма да бъдат допускани. Също така, съветваме всички фенове, които нямат билети, да не пътуват за Марсилия, тъй като няма как да бъдат допуснати на стадиона. Обръщаме се към всички привърженици да подкрепят отбора без прояви на агресия, насилие, расизъм и ксенофобия, тъй като те могат да донесат допълнителни тежки наказания от УЕФА на любимия ни клуб. Припомняме, че нашият клуб е в пробационен период с възможна санкция забрана за гостуващи привърженици, която бе наложена след гостуването на "Борац" (Баня Лука) в първия квалификационен кръг на Шампионска лига.

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