Футболен компас: Битка за Варна и най-големият мач на Англия
Дербито на Андалусия също по традиция е с уникален колорит
Футболният компас на Corner.bg отново е тук, защото уикендът предлага твърде много футбол и избор от мачове. И сред водопада от интересни двубои има няколко, които не бива да пропускате.
Прогнози
Ето какво сме избрали този път в списъка:
Спартак Варна - Черно море, събота 17:15 часа (Диема спорт)
Дербито на Варна приковава вниманието в съботния ден, а интригата в двубоя - както обикновено, е сериозна. Спартак е с три точки пред градския съперник, но Черно море стабилизира представянето си за първи път през сезона. Освен това има и да си връща - това 0:3, с което отстъпи на "соколите" в първото дерби на своя стадион през лятото, още боли.
Спартак - изненадващо с оглед на нелошото представяне като точков актив, смени вече трима треньори за 5 месеца. Но въпреки това успява да извлича резултати. Черно море отново е воден от своя голям лидер Илиан Илиев.
По традиция "моряците" играят добре на този стадион, като не са губили на "Коритото" вече в пет поредни гостувания.
Севиля - Бетис, събота 19:30 часа (MAX Sport 3 HD)
Ако това на Варна е колоритно, какво да кажем за Гран дерби на Андалусия?! Изключително "цветен" мач, традициите на който задължават.
Градските съперници са непримирими, привържениците имат ожесточена вражда, а мачовете често са повече корида от нерви, страсти и сблъсъци, отколкото с футболни достойнства. Но нерядко виждаме по много от всичко.
В класирането Бетис е четвърти с 26 точки, а Севиля заема шеста позиция с 18. В последните сезони домакините често бяха замесени в битка за оцеляване, но този път изглежда нещата са различни.
Бетис е в Шампионската лига и това очевидно се е усладило на клуба, който има амбиции пак да спечели квота за най-големия турнир в Европа.
Палмейрас - Фламенго, събота 21:30 часа
Големият мач на сезона в бразилския футбол идва в момент, в който не е чак съдбоносен за титлата. А можеше да е именно такъв... Палмейрас обаче загуби сензационно при гостуването си на Крузейро в сряда с 1:2, а с това допусна Фламенго да се отдалечи на 6 точки в битката на върха. При оставащи три кръга, единствената надежда на "зелените" е да спечелят прекия сблъсък, а след това да се надяват на чудо в оставащите два рунда.
Но това е много повече от обикновен мач. Вече шест години тези два клуба са доминираща сила в бразилския футбол, а и на континента. Те спечелиха по две титли на страната, както и по 2 трофея в Копа Либертадорес. Това бе и финалът на най-престижния турнир на континента през миналата година. След седмица пък Палмейрас ще играе пак за този трофей срещу аржентинския Естудиантес.
Левски - Локомотив София, следван от Ботев Пловдив - ЦСКА. Неделя 15:30 и 18:00 часа (Диема спорт)
Битката за титлата в България си е съвсем реална, като за първи път от доста години главни действащи лица от двете страни на фронтовата линия са грандовете Левски и ЦСКА. След победата на "червените" в дербито преди две седмици с 3:0 те водят с 2 точки пред вечния съперник (34 срещу 32). Отборът на германския треньор Маркус Гиздол също така е единствен без загуба след 14 изиграни мача.
Левски е втори, но с двубой по-малко. При победа в ранния неделен мач у дома срещу Локомотив (Сф), тимът на Хулио Веласкес временно ще се върне на върха, поне докато не мине гостуването на ЦСКА в Пловдив привечер в неделя.
Очертава се всеки уикенд да е интригуващ, а всяка загуба на точки в тази надпревара може да е ключова. Не бива да изключваме от уравнението и другите два отбора в четворката, които дебнат "от засада" - с 30 т. и ЦСКА 1948 с 29.
Локо (Сф) отива на "Герена" от позицията на последен в класирането и вече няма място за отстъпление. Но дали има класа да се опре на шампиона?
Пловдивският Ботев пък е пети и доказа през сезона, че в неговия дом никому няма да е лесно.
Ливърпул - Манчестър Юнайтед, неделя 18:30 часа (Диема спорт 2)
Ето го и най-големият мач на уикенда в световния футбол. Двата най-титулувани клуба в английската игра се изправят за поредния здрав сблъсък, в който формата и очакванията често отиват в коша.
Четвъртият Ливърпул е с 10 точки повече в класирането - 18 срещу 8, а гостите са дори в зоната на изпадащите преди кръга. Но не оставяйте това да ви заблуди в предвижданията. Юнайтед смени треньора и с Маурисио Почетино настроението около отбора вече е друго. За генерална промяна може и да няма време до неделното дерби, но със сигурност импулсът от промяната ще е видим.
А и през годините много рядко фаворизираният преди сблъсъка отбор е печелил безаварийно. "Червените дяволи" отиваха като аутсайдер във всяка от последните си три визити на "Анфийлд", но не ги загубиха.
Преди това пък бяха пред Ливърпул в класирането, а на това място отнесоха 0:7. Логиката често не играе, когато на терена са 20-кратните шампиони на Англия и най-големи клубове на Острова.