Дербито на Андалусия също по традиция е с уникален колорит

2034 Снимка: Getty Images

Футболният компас на Corner.bg отново е тук, защото уикендът предлага твърде много футбол и избор от мачове. И сред водопада от интересни двубои има няколко, които не бива да пропускате.

Ето какво сме избрали този път в списъка:

Спартак Варна - Черно море, събота 17:15 часа (Диема спорт)

Дербито на Варна приковава вниманието в съботния ден, а интригата в двубоя - както обикновено, е сериозна. Спартак е с три точки пред градския съперник, но Черно море стабилизира представянето си за първи път през сезона. Освен това има и да си връща - това 0:3, с което отстъпи на "соколите" в първото дерби на своя стадион през лятото, още боли.

Спартак - изненадващо с оглед на нелошото представяне като точков актив, смени вече трима треньори за 5 месеца. Но въпреки това успява да извлича резултати. Черно море отново е воден от своя голям лидер Илиан Илиев.

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По традиция "моряците" играят добре на този стадион, като не са губили на "Коритото" вече в пет поредни гостувания.

Снимка: БТА

Севиля - Бетис, събота 19:30 часа (MAX Sport 3 HD)

Ако това на Варна е колоритно, какво да кажем за Гран дерби на Андалусия?! Изключително "цветен" мач, традициите на който задължават.

Градските съперници са непримирими, привържениците имат ожесточена вражда, а мачовете често са повече корида от нерви, страсти и сблъсъци, отколкото с футболни достойнства. Но нерядко виждаме по много от всичко.

В класирането Бетис е четвърти с 26 точки, а Севиля заема шеста позиция с 18. В последните сезони домакините често бяха замесени в битка за оцеляване, но този път изглежда нещата са различни.

Бетис е в Шампионската лига и това очевидно се е усладило на клуба, който има амбиции пак да спечели квота за най-големия турнир в Европа.

Палмейрас - Фламенго, събота 21:30 часа

Големият мач на сезона в бразилския футбол идва в момент, в който не е чак съдбоносен за титлата. А можеше да е именно такъв... Палмейрас обаче загуби сензационно при гостуването си на Крузейро в сряда с 1:2, а с това допусна Фламенго да се отдалечи на 6 точки в битката на върха. При оставащи три кръга, единствената надежда на "зелените" е да спечелят прекия сблъсък, а след това да се надяват на чудо в оставащите два рунда.

Но това е много повече от обикновен мач. Вече шест години тези два клуба са доминираща сила в бразилския футбол, а и на континента. Те спечелиха по две титли на страната, както и по 2 трофея в Копа Либертадорес. Това бе и финалът на най-престижния турнир на континента през миналата година. След седмица пък Палмейрас ще играе пак за този трофей срещу аржентинския Естудиантес.

Колко добре познавате историята на Левски? Въпроси за "сините" фенове

Левски - Локомотив София, следван от Ботев Пловдив - ЦСКА. Неделя 15:30 и 18:00 часа (Диема спорт)

Битката за титлата в България си е съвсем реална, като за първи път от доста години главни действащи лица от двете страни на фронтовата линия са грандовете Левски и ЦСКА. След победата на "червените" в дербито преди две седмици с 3:0 те водят с 2 точки пред вечния съперник (34 срещу 32). Отборът на германския треньор Маркус Гиздол също така е единствен без загуба след 14 изиграни мача.

Левски е втори, но с двубой по-малко. При победа в ранния неделен мач у дома срещу Локомотив (Сф), тимът на Хулио Веласкес временно ще се върне на върха, поне докато не мине гостуването на ЦСКА в Пловдив привечер в неделя.

Очертава се всеки уикенд да е интригуващ, а всяка загуба на точки в тази надпревара може да е ключова. Не бива да изключваме от уравнението и другите два отбора в четворката, които дебнат "от засада" - с 30 т. и ЦСКА 1948 с 29.

Локо (Сф) отива на "Герена" от позицията на последен в класирането и вече няма място за отстъпление. Но дали има класа да се опре на шампиона?

Пловдивският Ботев пък е пети и доказа през сезона, че в неговия дом никому няма да е лесно.

Колко добре познавате историята на ЦСКА? Въпроси за "червени" фенове

Ливърпул - Манчестър Юнайтед, неделя 18:30 часа (Диема спорт 2)

Ето го и най-големият мач на уикенда в световния футбол. Двата най-титулувани клуба в английската игра се изправят за поредния здрав сблъсък, в който формата и очакванията често отиват в коша.

Четвъртият Ливърпул е с 10 точки повече в класирането - 18 срещу 8, а гостите са дори в зоната на изпадащите преди кръга. Но не оставяйте това да ви заблуди в предвижданията. Юнайтед смени треньора и с Маурисио Почетино настроението около отбора вече е друго. За генерална промяна може и да няма време до неделното дерби, но със сигурност импулсът от промяната ще е видим.

А и през годините много рядко фаворизираният преди сблъсъка отбор е печелил безаварийно. "Червените дяволи" отиваха като аутсайдер във всяка от последните си три визити на "Анфийлд", но не ги загубиха.

Преди това пък бяха пред Ливърпул в класирането, а на това място отнесоха 0:7. Логиката често не играе, когато на терена са 20-кратните шампиони на Англия и най-големи клубове на Острова.

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