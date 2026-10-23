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Футболният компас отново е тук, защото е петък, а сред водопада от мачове през уикенда, че и в понеделник, си струва да отсееш наистина качествени зрелища. Има поне шест, които си заслужава да не пропускате в следващите три дни, въпреки че човек няма как да гледа всичко, нали? Особено, когато сблъсъците в тежка категория съвпадат като часове.

Прогнози

Ето какво сме подбрали:

Наполи - Рома, събота 19:00 часа

Дербито на Слънцето, както го наричат в Италия. Двете агитки се мразят открито, а между отборите съществува вражда, породена най-вече от това, че са два от пазителите на гордостта на Юга в италианския футбол.

Двата римски отбора Рома и Лацио, както и Наполи, са надеждата да се разбива от време навреме доминацията на грандовете от Милано и Торино.

Наполи не тръгна убедително през сезона с Маурицио Сари и е девети с 10 точки след 7 кръга. Рома полетя на старта и е трети със 17 точки, само на две зад лидерите Интер и Лацио.

Гостите изглеждат чудесно под ръководството на Джан Пиеро Гасперини, но гостуванията на "Диего Марадона" никога не са лесни.

Челси - Тотнъм, събота 19:30 часа

Лондонска класика, въпреки че ако погледнете класирането на Висшата лига, ще се запитате защо този мач е в този списък. Челси е четвърти от горе надолу, а Тотнъм - пети от долу нагоре. Разликата е 7 точки, като едва в последния седми кръг "шпорите" взеха първата си победа за сезона.

Но бавно-бавно те напипват играта, която се иска от тях при мениджъра Роберто де Дзерби. Надиграха Манчестър Юнайтед при 1:1 като гост, след това спечелиха с 3:1 у дома срещу Ковънтри, а се завърнаха и важни играчи като контузените от дълги месеци Джеймс Мадисън и Деян Кулушевски.

Този Тотнъм вече не бива да бъде подценяван. Но Челси има една от най-мощните офанзивни линии в лигата, а вероятно и в Европа. Триото Коул Палмър, Морган Роджърс и Жоао Педро е удоволствие за гледане.

Такова вероятно ще е и цялото дерби в събота.

ПСВ - Фейенорд, неделя 15:30 часа

Една от класиките на футбола в Нидерландия. Шампионите приемат настоящия лидер в класирането, а сблъсъците им обикновено обещават голове и шоу. Фейенорд води с 23 точки, а ПСВ е трети с 19, но головата им разлика е това, което ни кара да чакаме с нетърпение дербито.

Тази на лидера е 31-10 в 9 кръга, а на ПСВ - 27-12. Това са по над три попадения средно на мач.

ПСЖ - Лион, неделя 21:45 часа

Още един двубой, който на хартия изглежда предрешен. Но внимание - ПСЖ определено още не е включил на супер скорост в Лига 1, както очевидно вече го направи в Шампионската лига.

Гостите са начело в класирането, но всъщност цели пет отбора с равен актив са на върха. Лион, ПСЖ, ФК Париж, Монако и Лил имат по 14 точки и неутралните фенове едва ли могат да искат повече от първите 7 кръга във френското първенство.

А и европейските шампиони вече успяха да загубят от Монако у дома, защо да не се случи отново срещу друг от топ отборите в лигата?

Барселона - Реал Мадрид, неделя 22:00 часа

Ето тук вече нещата стават сериозни. Няма по-голямо дерби в европейския футбол, а съперничеството отдавна е излязло извън белите очертания на зеления терен. Но това издание на Ел Класико се усеща различно, поне в дните преди самия мач.

Барселона е тотален фаворит, като ставките на букмейкърите са направо обидни като за класата на гостите от Мадрид. Ясно - домакините имат предимство в класирането, показват и по-постоянни, и по-съдържателни игри... Но все пак това е Барса - Реал!

Каталунците водят с пълен актив, след като спечелиха първите си 9 мача в Ла Лига. Реал изостава дотук на 6 точки и е дори трети в класирането, на точка и зад втория Атлетико.

Мадрид е вкарал 23 гола в деветте си срещи и това не е никак лош показател. Но само чуйте същата статистика за Барса - 39 попадения в 9 кръга!

Жозе Моуриньо е допълнителната подправка, от която имаме нужда, за да се заредим пред телевизорите в неделната вечер. В първия му период като треньор на Реал обаче, дебютът му в Ел Класико не бе никак приятен - 0:5 някъде по това време, през ноември 2010-а.

ЦСКА - Лудогорец, понеделник 19:30 часа

Ето го и големият мач на кръга в българския футбол, а след видяното от ЦСКА при Маркус Гиздол в последните седмици, и при Игор Йовичевич в първите му мачове след завръщането в Разград, това би следвало да не е никак скучен сблъсък. Точно обратното.

"Червените" вкарват на воля с немския си наставник, като само Монако успя да ги спре на 1 гол в мача. Лудогорец наниза 5 на Арда и 3 на Берое за Купата, като отива отпочинал и свеж в София заради липсата на европейски ангажименти.

По традиция от последните 15 години, това е един от големите сблъсъци в шампионата на България и влиянието му, според резултата, често е голямо за седмици напред - психологически, повече отколкото точково.

В класирането Левски води с 28 точки, ЦСКА има 27, а Лудогорец - 26. Като "сини" и "зелени" са с мач по-малко от "червените", но пък този отложен двубой е именно между тях: Левски срещу Лудогорец, насрочен за декември.

Битката на върха се очертава да е жестока, а мачът в понеделник ще е важен в нея. И още нещо, вече за историята - това е почти сигурно последното домакинство на ЦСКА извън дома му. Завръщането на новия и модерен "Българска армия" ще се случи още следващия уикенд срещу Славия, поне по плановете към момента.

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