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Футболният компас на Corner.bg отново е тук, а с него имате възможност да се ориентирате сред водовъртежа от мачове по европейските терени през уикенда. Най-големият двубой обаче този път е тук, на наша територия. Защото е време за вечното дерби Левски - ЦСКА, а през този сезон това се усеща и като директен сблъсък в преследване на шампионската титла.

Но да следваме хронологията на събитията...

Наполи - Лацио, неделя 13:30 часа (MAX Sport 3 HD)

Първият от двата супер интересни мача от програмата на италианската Серия А за уикенда, като домакините имат турбулентен сезон и напрежението около стадион "Диего Марадона" вече е сериозно. Наполи е осми с 14 точки, а точно два пъти повече има лидерът в класирането. Кой е той ли? Лацио!

Гостите от Рим са направо сензационен водач в таблицата и една от невероятните истории на сезона. Лацио играе на практика без домакинска публика заради протести на феновете му от лятото срещу ръководството. Средната посещаемост на отбора на негов терен е около 10 000 души, на на гостуването срещу Сасуоло преди 10 дни отидоха също толкова лациали. Те подкрепят отбора на Дженаро Гатузо, войната им е с шефовете.

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Ще успее ли Наполи да спре непобедения след 10 кръга тим от столицата?

Левски - ЦСКА, неделя 17:00 часа (Диема спорт)

Ето го големият мач на уикенда. Това е - вечното дерби на българския футбол никога не може да бъде нещо друго, освен събитието, приковаващо целия фокус. В добавка имаме и нова ситуация на върха в класирането на efbet лига, където виждаме само два отбора без загуба през сезона:

1. Левски с 32 точки

2. ЦСКА с 31.

"Червените" са изиграли и мач повече от вечния съперник, но пък този двубой "в ръкава" за "сините" е домакинство на третия Лудогорец. А 14-кратните шампиони дебнат от третата позиция и никак не са далеч с техните 29 точки.

Чака ни изключително вълнуващ сезон като интрига, а битката за златото може да стане не тройна, ами и четворна. Защото ЦСКА 1948 не е дал индикации, че ще абдикира от нея. Този тим е четвърти с 28 точки.

Вечното дерби идва насред сезон, в който Левски вече взе 7 точки в основната фаза на Лига Европа и прави чудесен рейд в турнирите на УЕФА. ЦСКА пък проби в Лигата на конференциите, където се бие с отбори в отлична форма и с огромни бюджети като Монако и Панатинайкос. И двата отбора дават поводи за големи очаквания на феновете си.

А и сблъсъкът за Суперкупата през септември даде шоуто, което очакваме и в неделя. Тогава ЦСКА спечели с 4:2 с обрат.

Манчестър Юнайтед - Астън Вила, неделя 18:30 часа (Диема спорт 2)

Юнайтед се събуди през седмицата за първата си победа след 9 поредни двубоя без успех във всички турнири. Тя дойде с паметен обрат срещу Рома от 0:2 до 3:2 в Шампионската лига, за да успокои с една идея атмосферата около клуба. Но напрежението бе огромно, така че... сега е просто много сериозно. Няма как да е иначе, когато Юнайтед е 17-и със 7 точки от 27 възможни.

Астън Вила върви много по-добре във Висшата лига с 12 т., а стартира сезона след турбулентно лято, в което загуби пет основни титуляри, продадени от клуба. Въпреки това Унай Емери стабилизира кораба, който събра и 9 точки в първите четири мача в Шампионската лига.

В неделя битката е за три безценни точки, които могат да "закачат" победителя към битката за европейските места. Поражение пък ще отдалечи загубилия на отчайваща дистанция от тях.

Интер - Комо, неделя 19:00 часа (MAX Sport 3 HD)

Два от представителите на Италия в Шампионската лига имаха отлична седица в Европа. Интер би с 3:0 като гост Фейенорд, а Комо - скромният малък Комо, направо унижи вицешампиона на Франция Ланс с 9:1 на неговия стадион.

Разликата между двата съперника в класирането е само 2 точки. Интер е втори с 25, а Комо - четвърти с 23. Победа на гостите може да ги изстреля директно в битката за титлата и над шампиона в таблицата.

Историята на сблъсъка е тривиална, ако гледаме статистиките. Цели 41 години минаха от победата с 1:0 на домакините край езерото Комо срещу "синьо-черния" гранд от Милано. Стефано Боргоново бележи тогава гола на триумфа, а в състава на гостите са имена като Валтер Дзенга, Джузепе Бергоми и Карл-Хайнц Румениге.

Но Комо днес не е онзи тим, който се луташе между първите три дивизии на италианския футбол. Проектът край езерото роди много силен отбор, с който се съобразява всеки, не само на Апенините.

Атлетико Мадрид - Барселона, неделя 22:00 часа (MAX Sport 4 HD)

Какво неделно шоу ни очаква...!?

Барса води в класирането с 30 точки, но само на две дебне вторият - Атлетико. Няма съмнение, че отборът на Диего Симеоне надушва големия си шанс. Защото победа в неделя ще означава, че в понеделник в класирането на върха ще е името именно на Атлети.

Такъв сценарий ще направи битката за титлата в Испания направо извън всякакви разумни прогнози. Реал Мадрид е трети с 27 точки и при победа във Валенсия ден по-рано, трите отбора ще се съберат в една точка на върха. Какво повече може да иска един неутрален фен?

Каталунците стартираха сезона направо убийствено с 12 поредни победи във всички турнири. Но последва приземяване - загуба от ПСЖ в Шампионската лига, последвана от поражение в Ел Класико от Реал на свой терен. Още един шамар в сблъсък с пряк конкурент ще дойде като тежък удар за Ханзи Флик и отбора му.

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