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Футболният компас на Corner.bg се завръща с традиционните насоки за уикенда, в който ни очаква много футбол, дербита, но и романтика по терените на България. Защото е ред на мачовете от турнира Sesame Купа на България, където по традиция историята за Давид и Голиат търси своето поредно претворяване.

Прогнози

Затова и започваме с три мача, които наглед не крият голяма интрига. Трите най-силни отбора в родния футбол гостуват на съперници от Втора лига, но... Кой знае? Може пък някъде там да се крие голямата сензация.

Купа на България

Берое - Лудогорец (събота 18:00, Диема спорт), Несебър - ЦСКА (неделя 15:00, Диема спорт), Спартак Пл - Левски (неделя 18:00, Диема спорт)

В събота Берое посреща Лудогорец и в Стара Загора ще се върне духът на елитния футбол, който през лятото напусна временно града с изпадането на любимия отбор. Беройци ще опитат да са приятната изненада на кръга срещу Лудогорец, вече воден от Игор Йовичевич, с когото пък тимът от Разград спечели последния си трофей в турнира преди година и половина.

В неделния ден евробойците на българския футбол излизат в техните битки на тази фаза на турнира, като ЦСКА гостува край морето в ранен двубой, а след това в Ловеч отива Левски. Там ще е мачът със Спартак от Плевен, който не може да използва своя стадион за двубоя.

Може ли да видим изненада в тези срещи? Трудна работа, ако се вярва на прогнозните виждания на букмейкърите... А и с оглед на класата на трите отбора на върха в класирането на efbet лига. Но нали именно там е чарът на купата?

Байерн - РБ Лайпциг, събота 19:30 (Диема спорт 3)

Наглед това е мач без особена интрига, защото доминиращата сила в Бундеслигата не прощава на свой терен. Но Байерн не прави най-убедителния старт на сезона, ако гледаме мачовете във всички турнири. Особено при гостуванията, където бяха допуснати ремита с Шалке (0:0), Аугсбург (2:2), а през седмицата и в Шампионската лига в Норвегия срещу Викинг - 3:3.

Но в Мюнхен машината в червено е на обичайното ниво. В първенството бяха разгромени Щутгарт с 5:1 и Унион със 7:0, а в Европа го отнесе Бодьо Глимт - 5:0.

РБ Лайпциг тръгна много амбициозно и има вече 9 точки в Бундеслигата, както и три в Шампионската лига.

Традицията е баварците да играят успешно срещу този противник, но не са забравени три паметни победи на Лайпциг в Мюнхен, при това в последните 6 сезона. Особено тази за Суперкупата с 3:0 насред стадиона на гранда през 2023-а.

Бетис - Барселона, събота 19:30 (MAX Sport 4 HD)

Гостите отиват в Севиля с мисълта за рекорд - ако спечелят, това ще е 11-и пореден мач от старта на сезона с три точки в багажа за Барса. А това никога не се е случвало в историята на клуба. Осемте победи в първенството и двете в Шампионската лига дават огромно самочувствие на отбора на Ханзи Флик, който е отбелязал и 43 гола в тези десет двубоя. Наистина изумително постижение.

Но тестът в събота няма да е никак лесен.

През седмицата Бетис записа първата си победа в Шампионската лига след 3:2 у дома над Порто. А в Ла Лига тимът върви чудесно с 19 точки от първите 8 кръга, като е трети в класирането, на точка пред Реал Мадрид.

Вероятно това ще е най-трудното изпитание дотук през кампанията за Барса, а то идва и точно преди Ел Класико идния уикенд, вече на домакинския за каталунците "Камп Ноу".

Лийдс - Манчестър Юнайтед, неделя 16:00 (Диема спорт 2)

Голямата война на Розите - белите срещу червените, е вечната вражда между Йоркшър и Ланкашър, но на терена на английския футбол. Двете публики не могат да бъдат обвинени в особена любов едни към други, а на игрището често нещата излизат извън контрол, когато се срещнат двата тима с име Юнайтед - от Лийдс и Манчестър.

През миналия сезон "белите" удариха тежко в сърцето на съперника и биха с 2:1 насред "Олд Трафорд", а у дома стигнаха до 1:1.

"Червените дяволи" отиват на "Елънд Роуд" в неделя не само с мисълта, че трябва да спечелят и заради тези два мача, а и заради като цяло колебливото представяне от началото на сезона. Юнайтед падна и през седмицата като гост на Атлетико Мадрид, а се разклати и от остро изказване на един от лидерите на отбора Лисандро Мартинес към шефовете.

В първенството Лийдс е седми с 9 точки и се представя много стабилно, а грандът от Манчестър е 13-и с 6 т. и ... е всичко друго, но не и стабилен.

Милан - Аталанта, неделя 19:00 (MAX Sport 3 HD)

По традиция отборите от Милано и този от Бергамо имат своята регионална вражда, а мачовете между тях са си дербита. Милан приема Аталанта в неделя, като се надява да не изостава от лидера Интер в класирането.

Росонерите направиха 1:1 като гост на Сасуоло миналия кръг, а общо три пъти в последните си четири мача не успяха да спечелят. И въпреки, че още не е победен след шест кръга, Милан едва ли е щастлив от актива си - 12 точки. Интер е с четири повече на първото място.

Аталанта е с три победи и три загуби, има 9 т. и е напълно непредвидим в представянето си.

Но каква статистика само... Ето ги последните четири резултата, когато Милан прие Аталанта на "Сан Сиро":

2:3, 0:1, 1:1, 1:2. Добавяме и три домакински мача за Богинята, които не бяха загубени от гранда, и имаме серия от 7 дуела между тези два тима, в които победата не е била за "червено-черните". Още една предпоставка да очакваме голяма интрига в неделя.

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