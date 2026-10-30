Футболен компас: Суперкласико, непреходното Дерби дела Мадонина и нова ера на "Армията"
Няколко мача, които не са за изпускане в следващите дни
Футболният компас е особено богат тази седмица, като в него влизат няколко дербита като традиции и моментни амбиции, но и като поглед в бъдещето. Един мач в центъра на София ще сложи началото на нова ера за ЦСКА като клуб, за гранда Манчестър Юнайтед и неговия треньор идат решаващи дни, а легендарният "Сан Сиро" чака едно от последните си дербита. За десерт - суперкласиката на Аржентина, Южна Америка или дори световния футбол.
ЦСКА
Челси - Манчестър Юнайтед, събота 14:30 (Диема спорт 2)
Челси закъса с резултатите в последната седмица, като започнаха и първите критики към новия мениджър Чаби Алонсо. Загубата в дербито от Тотнъм за първенство, последвана от отпадане от Ливърпул за Купата на лигата доведоха до напрежение в Западен Лондон.
Но то е несравнимо с това, което направо притиска Манчестър Юнайтед. Там буквално цъка бомба, след като стартът на сезона е катастрофален. Отборът на Майкъл Карик е спечелил една победа в първенството и е малко над изпадащите. Треньорът почти сигурно ще загуби работата си, независимо от мача в събота, но победа ще забави поне с няколко дни присъдата.
Битката между тези два гиганта на английския футбол в последните 20 години са обикновено на върха в класирането, но този път нещата са по-различни. И въпреки това - Челси - Юнайтед си е класика.
ЦСКА - Славия, събота 19:30 (Диема спорт)
Столичното дерби вероятно нямаше да е в този списък, ако не бе по-специалният му характер. ЦСКА се завръща на "Българска армия" след близо три години, а новият му дом изглежда напълно различно от реалностите в родния футбол. Арената в Борисовата градина е нова ера в клубното развитие, а и от гледна точка на класирането срещата не е никак маловажна. ЦСКА е първи с точка пред Левски, макар и с изигран мач в повече.
Победа в събота ще означава, че "червените" ще влязат във вечното дерби след седмица като водач в класирането.
Славия е осми в таблицата с 12 точки от 12 мача, с 18 по-малко от съперника в събота.
Байерн - Борусия Дортмунд, събота 19:30 (Диема спорт 3)
Дер Класикер - класиката на немския футбол, идва в чудесен момент за неутралните фенове, които ще се насладят на сблъсък между първия и втория в класирането в Бундеслигата. Нещо повече - съперниците са с равен актив от 17 точки, което прави съботния мач още по-любопитен.
Байерн посреща дербито със смесени чувства. Прекрасните новини за "Златната топка" на Хари Кейн и силната форма на тима са помрачени донякъде от притесненията за здравето на треньора Венсан Компани. Белгиецът вече се възстановява у дома, но няма да е на линия за тренировъчен процес и мачове поне още 3 седмици.
Дортмунд стартира с 5 победи и 2 ремита в първите 7 кръга, за да крачи редом с гиганта от Мюнхен. И ще се надява този сезон най-сетне да спре дългото чакане за титла в Германия. Последната дойде преди 14 години, когато отборът се водеше още от Юрген Клоп...
Милан - Интер, събота 21:45 (MAX Sport 3 HD)
Вечен мач. "Сан Сиро" ще бъде феерия от цветове и шум в съботната вечер, като това ще е едно от последните издания на дербито на славната арена. Тази катедрала на футбола ще бъде съборена в някакъв момент, за да може след 5 години да се появи новият, супермодерен стадион. И той ще бъде делен от двата градски съперника, както е и сега.
В четвъртък те представиха проекта, а хиляди техни фенове протестираха, защото не искат да се разделят със стадиона-икона.
Чисто спортно-технически дербито идва в силен момент на Интер, който взе четири поредни победи в шампионата и е на върха, като дели с Лацио първото място. През седмицата в междинен кръг шампионите измъкнаха 2:0 във Венеция с късни автоголове на дънната риба. Милан успя да падне някак от Болоня с 2:4 у дома и сега ще трябва да се реваншира на феновете. А и да гони градския враг в точките, защото вече изостава на 7 точки от него.
Ливърпул - Арсенал, неделя 18:30 (Диема спорт 2)
В неделя двата последни шампиона на Англия се изправят един срещу друг на "Анфийлд", а с оглед на формата на Ливърпул и Арсенал, чака ни изключително здрав сблъсък. "Червените" спечелиха 9 от последните си 11 мача и изглежда свикват с новия си мениджър Андони Ираола. Актуалният първенец е с 6 точки повече от тях, но през седмицата допусна конфузно отпадане за Купата на лигата от четвъртодивизионния Флитууд, което може да е разклатило самочувствието в Арсенал.
Лондонският отбор е печелил пет пъти на този стадион през новия век (25 визити), като последната победа дойде през далечната 2012 г. За Микел Артета и отборът му е важно да докаже, че може да печели на терените на преките конкуренти, ако иска да защити титлата си.
А и да не изостава от Манчестър Сити, с когото в момента Арсенал дели първото място с равен актив от точки - по 21.
Бока Хуниорс - Ривер Плейт, неделя 20:00
Немалко изследвания и класации през годините, някои от които доста авторитетни, нареждат това дерби като №1 в световен мащаб. Суперкласикото на Аржентина и Южна Америка спира живота на целия континент, като за два часа всичко друго губи значение.
Бока е домакин, а и е отборът, който прави по-силен сезон. Тимът стигна финал на Копа Судамерикана - отговорът на Лига Европа в Южна Америка, а в първенството е трети в група А след 14 изиграни кръга. Вече няма как да бъде изместен от местата в плейофите, където пък на пряка елиминация ще атакува титлата.
Там ще е и Ривер, който пък е четвърти в група В, а не е изключено, особено при победа на Бока в неделя, двата отбора да се срещнат твърде рано в елиминационната фаза.
Суперкласикото никога не минава мирно и тихо на терена, но отново ще бъде без гостуващи фенове, както е вече 14 години по аржентинските стадиони.
Атлетик Билбао - Реал Сосиедад, неделя 22:00 (MAX Sport 4 HD)
Баското дерби е един от класическите мачове в испанския футбол и има по-особено излъчване. Ожесточеното съперничество никога не е преминавало в омраза, а честа гледка по трибуните са фенове на двата съперника, седящи един до друг във фланелките на любимия отбор без притеснение.
Реал Сосиедад направи по-силен старт на сезона и има 19 точки след 10 кръга, докато Атлетик е с 12. "Лъвовете" от Билбао ще искат да спечелят и заради това, но и за честта и традицията на баското съперничество.