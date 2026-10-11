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Септември и Дунав направиха мача на сезона в efbet Лига в 11-ия кръг, а победата отиде за "драконите" от Русе с 3:2 под дъжда на националния стадион "Васил Левски".

Първа лига

Мачът, макар и с малко фенове по трибуните и предимно такива на гостите, се превърна в същинска класика.

Септември поведе с 2:0, изпусна две дузпи, спасени от двама различни вратари, а Дунав обърна резултата и се поздрави с победата, която го измъкна от последното място в класирането. Чрез нея отборът на Георги Чиликов се изкачи до десетото място с 8 точки, колкото има и Септември на предпоследното 13-то място.

През първата част символичните домакини от Драгалевци доминираха. Те изпуснаха първата си дузпа в 12-ата минута, когато Херард Францети видя как ударът му е спасен от Георги Китанов.

В 25-ата минута нападателят обаче се реабилитира, когато бе изведен сам срещу вратаря след пас с глава на партньора си в атака Андре Либерал - 1:0 за Септември.

Ключов момент дойде в 36-ата минута. Излизане на вратаря Китанов и негов удар с глава прати топката висока, а при падането й той бе преборен от Либерал, който с глава вкара куриозно отдалеч за 2:0. Двамата обаче се сблъскаха много лошо и трябваше да бъдат заменени принудително, като за португалеца дори беше необходима носилка.

Снимка: БТА

През втората част шоуто продължи. В 56-ата минута Септември получи втора дузпа. Този път Педро Игор застана зад топката, но и неговият удар бе спасен. В герой този път се превърна резервният страж на "драконите" Бартош Желазовски, който дойде в тима само преди няколко дни.

Снимка: БТА

Обратът започна в 63-ата минута, когато Илкер Будинов се разписа, а в 73-ата Андре Алвеш направи 2:2. В 87-ата пък гол на Септември беше отменен заради много тънка засада, а в 89-ата Кристиян Бойчев със снаряд отбеляза за 3:2 и прати гостуващите фенове в екстаз. Защитата на Септември бе в пълен колапс в тази втора част.

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