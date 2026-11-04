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Пари Сен Жермен постави исторически рекорд в Шампионската лига, след като отбеляза четири гола още в първите 17 минути при гостуването си на Виляреал на "Естадио де ла Серамика".
Парижани се превърнаха в отбора, достигнал най-бързо до четири попадения в един мач от турнира.
Предишното върхово постижение принадлежеше на Реал Мадрид, който отбеляза четвъртия си гол в 20-ата минута срещу Динамо Загреб на 22 ноември 2011 година.
Тогава "белите" спечелиха с 6:2 на "Сантиаго Бернабеу".
Жоао Невеш откри резултата в 9-ата минута, а в 12-ата минута Дезире Дуе удвои.
Спортът е повече от резултат
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Третият гол бе дело на Сени Маюлу в 13-ата минута. Фабиан Руис добави следващите две попадения в 17-ата и 50-ата минута.
Автор на шестия гол пък бе младият Давид Боли в 78-ата минута. Така французите продължават с пълен актив от точки и остават на върха в класирането.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.