Турският гранд вече е на 13-о място в класирането

277 Снимка: Getty Images

Турският гранд Галатасарай постигна победа с 1:0 над английския Астън Вила в първия мач от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

На стадион "Рамс Парк" в Истанбул домакините не създадоха нищо в атака през първото полувреме, но през второто поеха инициативата и стигнаха до попадение в 77-мата минута, дело на Дениз Гюл. При центриране от корнер се стигна до разбъркване в наказателното поле на бирмингамци, а Гюл с глава прати топката неспасяемо в мрежата на Зайън Сузуки.

Астън Вила имаше около четвърт час, за да намери отговор на поставеното предизвикателство, но играчите на Унай Емери така и не намериха пътя към вратата на своя съперник.

Победата е трета поредна за Галатасарай и с 9 точки тимът се изкачи до 13-ото място в класирането. Астън Вила също е с 9 пункта, но английският тим е в серия от две загуби, която го оставя на седмата позиция.

По същото време на другия край на Европа норвежкият Будьо/Глимт спечели също с 1:0 срещу австрийския ЛАСК Линц.

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Единственото попадение вкара резервата Андреас Хелмерсен във втората минута от добавените три в края на мача. Нападателят скочи най-високо при центриране от фланга на задна греда и с глава почти от нулев ъгъл прати топката зад гърба на вратаря на ЛАСК Лукас Юнгвирт, който можеше да се намеси и по-добре в ситуацията.

За Будьо/Глимт това е втора победа от началото на турнира и с нея норвежците събраха 7 точки, които им отреждат 15-ото място в таблицата. ЛАСК е две позиции по-назад с 6 точки.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.