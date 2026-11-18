1987 Снимка: БТА

Четирикратният шампион на България с Лудогорец Георги Дерменджиев смята, че "орлите" ще се върнат на пътя към шампионската титла. Бившият национален селекционер, който води и "Левски", се изказа положително за столичните грандове, като заяви, че е радостно, че ЦСКА и "сините" изграждат добри отбори.

Но смята, че Лудогорец не трябва да бъде отписван с лека ръка, след като почти 15 години доминираше в шампионата ни.

"Лудогорец наистина разполагаше с играчи с много високо индивидуално качество. Като отбор играеше изключително добър футбол. Това е клуб, който е много добре организиран, и аз мисля, че ще се върне на пътя към шампионската титла. Хубавото през тази година е, че ЦСКА изгражда добър отбор, Левски също изгражда добър отбор и конкуренцията ще се увеличи. Това е много добре за българския футбол и за международните мачове, които играят нашите клубове", каза Дерменджиев в интервю пред БНТ. "Има подобрение в нивото и в качеството, което за мен е изключително важно. Това е много добре за българския футбол. Но мисля, че трябва да има и подобрение на базите. Терените трябва да бъдат по-добри, особено в този период на годината, когато има повече дъждове. Това ще помогне и за подобряването на играта на отборите", добави той относно родния шампионат.

И също така оцени високо представянето на родните тимове в евротурнирите, където "Левски" е в основната фаза в Лига Европа, а ЦСКА - в Лига на конференциите.

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"Доста време не бяхме имали такова успешно участие, което е много добре за българския футбол. Трупат се точки, отборите натрупват опит и рутина. Това дава добри показатели и за вътрешното първенство", завърши Дерменджиев.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.