Българският рефер за втори път този сезон ще ръководи мач от турнира

705 Снимка: БТА

Българският съдия Георги Кабаков за пореден път заслужи високо доверие от УЕФА и европейската централа му даде мач на колоса Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига. Пловдивчанинът ще ръководи срещата от 2-ия кръг на основната фаза на най-престижното клубно състезание между Викинг (Ставангер, Норвегия) и Байерн (Мюнхен).

Срещата ще се играе на стадион "Викинг" в Ставангер на 13-и октомври (вторник) от 22.00 часа.

Помощници на съдия номер 1 в ранглистата на БФС ще бъдат хората, с които той е в екип. Мартин Венев и Мартин Маргаритов ще бъдат асистент-съдии, а Мариян Гребенчарски е четвърти съдия.

Отговорниците за системата за видеоповторения (ВАР) обаче са от Белгия и Швейцария. Главен ВАР-съдия е Брам ван Дрише от Белгия, а за негов асистент е назначен Федаи Шан от Швейцария.

Кабаков ще има оценител като съдийски наблюдател човек, когото познава много добре и му е бил началник. УЕФА е изпратила с тази задача бившия шеф на българските рефери Виктор Касай от Унгария. Гари О’Хаган от Шотландия е дежурен делегат на УЕФА.

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Срещата Викинг – Байерн ще бъде втора за Кабаков в груповата фаза на Шампионската лига през този сезон и общо пета в Европа. На 8-и септември той ръководи срещата Лил (Франция) – Бетис (Испания), завършила 2:3.

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