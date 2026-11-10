Георги Лазаров - от подигравките като дете до националния отбор
Играчът на Черно море разказа за пътя до първата повиквателна, след като губи слуха си като дете
Нападателят на Черно море Георги Лазаров получи първата си повиквателна за мъжкия национален отбор на България. 22-годишният футболист намери място в селекцията на Атанас Рибарски за двубоите срещу Исландия и Естония от Лигата на нациите. В интервю пред "Нова" Лазаров разказва за това какво се крие зад този успех, изпълнен с изпитания и трудни решения.
Национален отбор
Още като бебе Лазаров прекарва много тежка шарка, заради която губи слуха си. Родителите му са изправени пред избор между слухови апарати и импланти, които биха затруднили пълноценните му занимания със спорт. Междувременно Лазаров открива страстта си към футбола още в детската градина и постепенно превръща играта в основна част от живота си.
Ето какво разказа той:
"Още в детската градина ми дадоха топката и започнах да играя. Не се коментираше, че искам да играя футбол, което означаваше, че няма как да имам импланти. Имало е моменти, в които ми е било много трудно. Сега, години по-късно, съм се виждал с децата, които са ми се подигравали, когато бях малък. Те знаят, че това не е било правилно. Помня учителите, на които родителите ми плащаха, за да работят с мен индивидуално. Радвам се, че съм постигнал всичко това."
На въпроса какво би казал на себе си като дете, Лазаров отговори:
"Ако мога да говоря с детето Георги Лазаров, бих му казал да не се отказва никога, защото успехът идва след трудните моменти. Този момент, с повиквателната за националния тим, никога няма да го забравя. Цялото ми семейство е много щастливо. Ще се радвам да бъда пример - трудните моменти трябва се посрещат с двете ръце, а успеха ще дойде след това."
Години по-късно усилията му са възнаградени с първата повиквателна за представителния отбор на България.