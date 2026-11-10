Играчът на Черно море разказа за пътя до първата повиквателна, след като губи слуха си като дете

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Нападателят на Черно море Георги Лазаров получи първата си повиквателна за мъжкия национален отбор на България. 22-годишният футболист намери място в селекцията на Атанас Рибарски за двубоите срещу Исландия и Естония от Лигата на нациите. В интервю пред "Нова" Лазаров разказва за това какво се крие зад този успех, изпълнен с изпитания и трудни решения.

Още като бебе Лазаров прекарва много тежка шарка, заради която губи слуха си. Родителите му са изправени пред избор между слухови апарати и импланти, които биха затруднили пълноценните му занимания със спорт. Междувременно Лазаров открива страстта си към футбола още в детската градина и постепенно превръща играта в основна част от живота си.

Ето какво разказа той:

"Още в детската градина ми дадоха топката и започнах да играя. Не се коментираше, че искам да играя футбол, което означаваше, че няма как да имам импланти. Имало е моменти, в които ми е било много трудно. Сега, години по-късно, съм се виждал с децата, които са ми се подигравали, когато бях малък. Те знаят, че това не е било правилно. Помня учителите, на които родителите ми плащаха, за да работят с мен индивидуално. Радвам се, че съм постигнал всичко това."

На въпроса какво би казал на себе си като дете, Лазаров отговори:

"Ако мога да говоря с детето Георги Лазаров, бих му казал да не се отказва никога, защото успехът идва след трудните моменти. Този момент, с повиквателната за националния тим, никога няма да го забравя. Цялото ми семейство е много щастливо. Ще се радвам да бъда пример - трудните моменти трябва се посрещат с двете ръце, а успеха ще дойде след това."

Години по-късно усилията му са възнаградени с първата повиквателна за представителния отбор на България.

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