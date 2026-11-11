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Германецът Флориан Бадщюбнер ще ръководи петъчния мач между България и Исландия в Лигата на нациите в Пловдив. 35-годишният рефер дебютира в професионалния футбол в родината си през 2013-а, а за първи път получава наряд за мач от Бундеслигата през 2020-а, когато е назначен на мача между РБ (Лайпциг) и Шалке 04.

Национален отбор

Международен съдия е от януари миналата година, а срещата на стадион "Христо Ботев" ще бъде дебют за него на ниво мъжки национални отбори през настоящия сезон.

Цялата съдийска бригада е от Германия - асистенти на Бадщюбнер ще бъдат Кристоф Гюнш и Филип Хюве, четвърти рефер е Робин Браун, а за ВАР ще бъдат отговорни Сьорен Сторкс и Бенжамин Кортус.

Сокол Яречи от Албания е избран за съдийски наблюдател, а делегат ще бъде Рената Томашова от Словакия.

Досега през сезона Бадщюбнер е ръководил 13 мача в Бундеслигата, Втора Бундеслига, Купата на Германия, Лигата на конференции, Младежката Шампионска лига, както и квлификациите за Лига Европа и Лига на конференциите. В тях е вдигнал 37 жълти картона, 4 червени и е отсъдил общо 5 дузпи.

България приема Исландия от 21:45 часа в петък.

 

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