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Германия победи с лекота с 3:1 като гост аутсайдера Сърбия в пети предпоследен мач за двата отбора от група 2 на лига "А". Бундестимът нямаше никакви проблеми с обезкървения тим на комшиите, който на всичко отгоре бе наказан да има ограничен брой привърженици.

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Още в 3-ата минута бранителят на домакините Сърджан Бабич си вкара автогол и Бундестимът излезе напред, a единадесет минути по-късно Флориан Виртц удвои. Браян Груда пък вкара гол още при дебюта си за националния отбор и окончателно уби интригата в 50-ата минута. Сърджан Бабич пък донякъде се реваншира за автогола си и намали резултата шест минути по-късно, но това бе всичко хубаво за домакините.

Сърбите завършиха мача и с двама души по-малко, след като първо Ваня Драгойевич бе изгонен директно в 77-ата минута след намеса на ВАР, а впоследствие друга резерва - Андрия Живкович, също получи червен картон.

Така след днешната победа Германия вече се изравни с Гърция и двата отбора имат по 8 точки, макар че елините са с предимство заради преките двубои. Това означава, че Бундестимът ще се нуждае от задължителна победа в последния си мач у дома срещу Нидерландия.

"Лалетата" на практика са сигурни участници на 1/4-финалите след унижението, което нанесоха на Гърция и разгромната победа със 7:0.

Съвсем възможно е трите водещи тима да завършат с равни 11 точки, при което ще се прави общо класиране само между трите тима.

При такова развитие Гърция почти сигурно ще остане трети - именно заради тежката си загуба.

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