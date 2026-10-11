Стражът на младежите се включи в атака в последните секунди и бе с ключова роля

2921 Снимка: БТА

Ференцварош и Дебрецен завършиха при равенство 1:1 в дербито от деветия кръг на унгарското първенство.

Вратарят на младежкия национален тим на България Пламен Андреев бе титуляр за гостите и имаше ключова роля за спечелената от неговия тим точка. Първо спаси куп положения пред мрежата си, а в добавеното време изработи дузпата, от която славният ветеран Балаш Джуджак изравни резултата. Преди това Мариус Корбу бе открил за домакините.

Големият момент за българския национал дойде в 92-ата минута. При корнер в полза на Дебрецен, Андреев изостави вратата си и се включи в наказателното поле на Ференцварош да помага в търсене на изравняването.

Топката стигна след разбъркване до него, но бе много неудобна за отиграване с крак или глава. Стражът някак успя да я бутне с тяло и тя отиде в ръката на Кристиан Листеш от домакините. Това бе напълно достатъчно - реферът бе привикан да гледа на монитора на ВАР ситуацията и даде дузпа.

След това равенство Ференцварош се намира на 5-о място в класирането с актив от 13 точки.

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Дебрецен, заема 8-а позиция в таблицата с актив от 10 точки.

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