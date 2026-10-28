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Съдията Радослав Гидженов ще свири първата среща на ЦСКА на стадион "Българска армия" след завръщането на "червените" в реконструирания им дом в събота.

Ето и останалите назначения за 14-ия кръг на българската футболна efbet Лига:

30 октомври 2026 г., петък, 17:00 ч. ФК ЦСКА 1948 - Спартак Варна ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Радостин Николов Бодуров 4-ти: Георги Георгиев Спасов ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Георги Георгиев Новачев СН: Валентин Желев Добрев

30 октомври 2026 г., петък, 19:30 ч. Локомотив София 1929 ЕАД - ПФК Ботев АД ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Иво Николаев Колев 4-ти: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Владимир Николаев Кирилов СН: Йордан Костадинов Иванов

31 октомври 2026 г., събота, 14:00 ч. Локомотив Пловдив 1926 АД - ПФК Лудогорец 1945 ГС: Тодор Недялков Киров АС1: Владимир Тодоров Ташков АС2: Светослав Станимиров Стойчев 4-ти: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Кристина Георгиева Георгиева СН: Крум Добринов Стоилов

31 октомври 2026 г., събота, 16:30 ч. ФК Дунав Русе - ПФК Левски ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Станимир Илков Илков АС2: Богомил Севдалинов Димитров 4-ти: Георги Георгиев Новачев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Михаел Петков Павлов СН: Цветан Кръстев Кръстев

31 октомври 2026 г., събота, 19:30 ч. ПФК ЦСКА ЕАД - ПФК Славия 1913 ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Пламенов Тодоров 4-ти: Петър Милков Николов ВАР: Геро Георгиев Писков АВАР: Любомир Николаев Вушовски СН: Александър Костадинов Костадинов

2 ноември 2026 г., понеделник, 17:00 ч. ПФК Черно море АД - ПФК Ботев Враца ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Йордан Петров Петров АС2: Желязко Димитров Пилатов 4-ти: Християна Красимирова Гутева ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Ивелин Венциславов Занев

2 ноември 2026 г., понеделник, 19:30 ч. ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Септември Сф ГС: Васил Петров Минев АС1: Павлета Веселинова Рашкова АС2: Месут Севинчев Ахмедов 4-ти: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Димо Стоянов Димов СН: Ахмед Яшар Ахмед

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