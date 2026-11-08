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Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол сподели, че е много щастлив и горд с отбора, който победи с 3:0 Левски в 13 кръг от шампионата.

Наставникът отличи работата на медицинския щаб, както и подкрепата на феновете в битките на "червените".

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"Изиграхме страхотен мач, в първите 10 минути Левски беше по-добър, но после намерихме играта си. Справихме се перфектно, особено през второто полувреме, контролирахме срещата. Имаме свой собствен стил и се стремим към него, както и да бъдем по-добри с всеки следващ мач, аз съм горд с отбора", сподели наставникът.

"Тази седмица голямото предизвикателство беше, да менажираме отбора, за да бъдат готови да играят. Страхотна работа от нашия медицински щаб, ако те не бяха свършили работата си толкова добре, и ние нямаше да успеем днес."

"Така изглеждат дербитата, щастлив съм, че имахме такава подкрепа, мога само да благодаря на нашите фенове. Когато се върна към Атина, и там колко много фенове имаше на ЦСКА, това е голяма любов към отбора. Бих казал, че сега стигаме до една пауза, до днес се справихме много добре, направихме първите стъпки към основата, но това е началото. Фокусиран съм към следващата фаза от мачове", завърши Гиздол.

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