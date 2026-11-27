Все пак наставникът заяви, че ще се нуждае от повече качество в състава, за да печели подобни мачове.
Спортът е повече от резултат
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"Много трудно беше днес да приема резултата, защото показахме страхотна игра. Бяхме близо до победата и дори при спечелена точка нямаше да съм доволен. Трябва да сме горди от начина, по който играхме. Можем да се учим от това, защото в Европа на това високо ниво с две грешки ти обелязват. Ако можем да се подобрим, ще печелим такива мачове.
Играхме много силно срещу Левски и Лудогорец, днес също беше такова представяне. Днес разликата дойде от качеството на играчите. Трябва да се учим от такива мачове и да гледаме нивото, до което трябва да стигнем. По начина, по който играхме, не очаквахме да загубим, но ни трябва качество", заяви германецът.