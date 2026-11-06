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Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол не бе гневен или твърде разочарован след поражението с 1:2 от Панатинайкос като гост в Лигата на конференциите.

ЦСКА

Германецът говори за btv action малко след края, когато вече бе минал полунощ българско време, което той шеговито отбеляза в интервюто.

"Мачът бе точно това, което и очаквахме. Съперникът е в отлично състояние, тук е много трудно да играеш срещу него - каза специалиастът. - Не бях доволен от представянето през първото полувреме и исках да променя нещата още на почивката.

Освен това трябваше да мислим и за следващия мач, който е след два дни. Докато си говорим с вас, вече е петък... Трябва да се грижа за здравето и кондицията на играчите.

Календарът ни не е лек, срещнахме Монако, топ отбор на Франция. Сега срещаме лидера в Гърция. В неделя имаме дерби. Но това е футболът.

Нашите играчи направиха каквото могат. Дадохме всичко като усилия и битка, ако го правим и в следващите двубои, резултатите ще дойдат."

Капитанът Теодор Иванов също говори веднага след края пред колегите от btv action:

"Разочаровани сме, искахме да дойдем тук и да победим. Ясно е, че те имат класни играчи, но и ние имаме такива. Здрави са физически, но не мисля, че не сме съумяли да отговорим на агресията им. Допуснахме твърде много грешки.

Техните голове са от онези, които могат да се предотвратят. Твърде лесно им преотстъпвахме топката и инициативата на моменти.

В неделя имаме вечно дерби с Левски и за момента мислите ни са само там."

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