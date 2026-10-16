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Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол ще пусне различен състав срещу втородивизионния Несебър за Sesame Купа на България в неделя, спрямо този, стартирал снощи срещу Монако.

ЦСКА

На вратата в предстоящия двубой Гиздол се очаква да заложи на Димитър Евтимов. За него това ще е първи мач като титуляр от 3 месеца. За последно той пази в реванша срещу Дери Сити (2:1) в Ирландия, от Лига Европа.

Двубоят се игра на 16 юли. Тогава Евтимов бе под рамката, заради проблем с визата на беларусина Фьодор Лапухов, който не пътува за Острова.

Шанс за изява край морето ще получат още Васил Каймаканов, Петко Панайотов, както и Мохамед Брахими, който не игра с Монако, заради наказание от първия мач с ОФИ Крит. Той няма да играе и при визитата на Нордселанд другия четвъртък (22 октомври), когато изтича санкцията му от УЕФА, която бе за три мача.

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