На вратата в предстоящия двубой Гиздол се очаква да заложи на Димитър Евтимов. За него това ще е първи мач като титуляр от 3 месеца. За последно той пази в реванша срещу Дери Сити (2:1) в Ирландия, от Лига Европа.
Двубоят се игра на 16 юли. Тогава Евтимов бе под рамката, заради проблем с визата на беларусина Фьодор Лапухов, който не пътува за Острова.
Шанс за изява край морето ще получат още Васил Каймаканов, Петко Панайотов, както и Мохамед Брахими, който не игра с Монако, заради наказание от първия мач с ОФИ Крит. Той няма да играе и при визитата на Нордселанд другия четвъртък (22 октомври), когато изтича санкцията му от УЕФА, която бе за три мача.