334 Снимка: БТА

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол не скри радостта си от това, че утре ЦСКА ще играе на стадион "Българска армия" и добави, че очаква великолепна атмосфера от феновете. На пресконференцията преди утрешняи двубой с Трабзонспор в Лига на конференциите германецът говори за колегата си и сънародник Томас Райс, който е начело на съперника и с когото се познават отлично, както и за състава на турците.

Заедно с него пред медиите застана Жан-Филип Гбамен, който с всеки следващ мач показва, че навлиза във форма, а срещу "Ботев" (Пловдив) отбеляза фантастичен гол, след като преди това се бе разписал и във Вечното дерби с "Левски"

"Очакваме великолепна атмосфера утре, това е нашият нов дом, радвам се, че имаме този стадион. Подкрепата от трибуните е нашият 12-и играч, утре ще е оспорвана битката, очакваме я с нетърпение. Познавам Томас Райс много добре. Аз го препоръчах на Самсунспор, когато си тръгвах оттам, ние сме приятели, но приятелството свършва, когато мачът започва. И двамата налагаме сходен стил, мисля, че ще бъде интересен мач. Ако съм софиянец, със сигурност ще бъда на стадиона утре", каза Гиздол. "Винаги е трудно за всеки отбор, когато за първа година играе в Европа - на всеки 3-4 дни имаш мачове, футболистите трябва да професионалисти, наспиване, храна. Срещу Левски имахме почивка само 2 дни, но представихме се добре всички 90 минути. Теодор Иванов е по-добре, днес ще има преглед, ще видим дали ще е титуляр, или на скамейката. На хартия Трабзонспор е ясен фаворит - 200 милиона срещу 25 милиона. Но ние ще търсим решения и ще видим какво ще се случи на терена. Знам от Райс, че не му харесваше, когато работеше в Лудогорец, но това е в миналото. Той знае какъв е стилът ми, може да види и предишните отбори, където съм работил, няма да бъде изненадан. Надявам се стадионът винаги да бъде пълен - тази подкрепа винаги помага, футболистите го знаят. Любовта, която имаме от феновете, със страстта винаги помагат. Очакваме с нетърпение мача", добави германскяият наставник. Снимка: БТА

Гбамен, който по принцип е централен зщаитник а при нужда и дефанзивен халф, пък изрази готовност да играе на всяка позиция, ако трябва - и нападател.

"Няма значение на коя позиция играя. На всички постове, на които ме сложи старши треньора съм готов, ако трябва и нападател. ЦСКА е нов отбор за мен, а Трабзон ги познавам от миналото. Не мога да правя сравнение. Очаква ни много силен противник, но ние ще сме максимално концентрирани", каза бившият играч на Евертън, който има 24 мача за националния отбор на Кот д'Ивоар.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.