Маркус Гиздол взе първа точка в Европа като треньор на ЦСКА. Футболистите му стигнаха до 2:2 като гост на Нордшеланд, а датчаните рядко губят точки у дома, било то в местното първенство или в Европа, в случая - в Лигата на конференциите.
Германският наставник на "армейците" не намери логика в картоните, които съдията раздаде в самия край на мача, когато Леандро Годой вкара изравнителния гол за българите.
Като цяло Гиздол бе раздвоен, като едновременно изрази мнение, че точка в Европа не е лошо нещо, но същевременно не е чак толкова доволен от показаното от футболистите.
Спортът е повече от резултат
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"От една страна съм доволен, от друга - не толкова. Първите 20 минути бяха много добри за нас. След това стана по-трудно, отколкото очаквахме. Те са свикнали да играят на този терен и за тях това беше голямо предимствa. През втората част те контролираха по-добре мача и разстоянието между линиите ни беше много голямо. Трябва ни повече време да работим върху детайлите. За мен няма никаква логика да дава 4 жълти картона накрая. Когато играеш като гост в Европа и вземеш една точка, не е лошо", каза той.