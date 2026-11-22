Старши треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол сподели първите си впечатления след равенството 3:3 с Ботев (Пловдив) в сблъсъка от 15-ия кръг на efbet Лига.

"През второто полувреме показахме какво е ЦСКА и стилът, който искаме да практикуваме. Върнахме се в срещата, след което вкарахме и трети гол, но направихме една грешка, която наподобява на тези от първото полувреме, за да изравни Ботев. Съжаляваме за това, което се случи. Характерът, който показахме през първото полувреме не беше на ниво, защото загубихме много дуели. Ще имаме проблеми срещу всички отбори, ако се представяме така, както през първата част, но ако демонстрираме повече от това, което показахме през второто полувреме, ще създаваме много проблеми на съперниците.

Ние разполагаме с 14-15 футболисти, които заслужават да играят. Никога не е лесно, когато подобна победа, като тази срещу Левски дойде преди пауза за националните отбори. Пътят е дълъг пред нас, а днес беше трудно, но трябва да продължим да гледаме напред.

Ние знаем точно какво трябва да правим по-добре и да подобрим. Случват се подобни мачове.

Играчите, които се появиха в игра в последните мачове, показаха доста добро представяне. Доста е трудно за останалите да получават повече игрово време. Дори Макс Ебонг днес трябваше да остане на пейката, а той също заслужаваше да бъде титуляр. Трябва да имаш повече от 10 добри футболисти, за да си успешен. Понякога трябва да изчакаш своя шанс", заяви опитният специалист.