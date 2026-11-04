Треньорът на ЦСКА говори преди битката с Панатинайкос утре

161 Снимка: БТА

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол застана пред медиите в Атина, където утре неговият отбор излиза срещу Панатинайкос в мач от третия кръг в Лигата на конференциите.

Двубоят срещу лидера в шампионата на Гърция е утре от 22:00 часа.

"Вярно е, че графикът ни с мачове е малко луд - каза германският специалист. - Когато погледнете списъка с мачове на ЦСКА в този турнир, вече играхме срещу най-добрия отбор във Франция, после тежко гостуване в Дания, а сега и гостуване на много силен отбор и лидер в Гърция - Панатинайкос. Това е малко странно.

От друга страна е предизвикателство, защото можем да се опитаме да се борим срещу такива отбори.

Готвим се по еднакъв начин, изцяло сме фокусирани върху следващия мач и продължаваме напред. Календарът е такъв, какъвто е. Левски също има мач преди нашата среща с тях в неделя. Всеки отбор иска да играе в Европа и ние не правим изключение. И затова по никакъв начин не можем да се оплакваме.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Най-важен е следващият мач. Също така за футболистите е голямо предизвикателство да се възстановят и да са готови за следващия двубой.

Ако играеш срещу отбори от такова ниво, не можеш да правиш грешки. Нуждаем се от представяне като това срещу Монако и Нордшеланд, за да сме успешни утре. Трябва да се възползваме от нашите шансове, за да си тръгнем с положителен резултат.

Панатинайкос е на много високо ниво. Смениха доста футболисти и сега са почти нов отбор с висока индивидуална класа. Познавам един от техните футболисти, който взех в Хамбургер. Ще се радвам да го видя, да си стиснем ръката и след мача да си запазим добрите отношения. Щеше да е по-добре, ако играе за нашия тим, а не за съперника!"

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.