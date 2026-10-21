Гиздол от Дания: Знам колко силен е съперникът, знам и за терена. Но играем само за победа
Треньорът на ЦСКА застана пред медиите на пресконференция преди мача с Нордшеланд
Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол говори на пресконференция в Дания, където утре неговият отбор гостува на Нордшеланд във втория си мач от основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят е от 19:45 на стадиона във Фарум, където теренът е с изкуствена настилка.
ЦСКА
"Мисля, че сме свикнали да играем на такива места. Не е нещо ново теренът да е изкуствен - отвърна на въпрос по тази тема германският наставник. - Очакваме много труден мач. Срещу нас е качествен отбор, добре борави с топката.
При всички положения ще изпитваме затруднения, както е с всеки отбор, който гостува тук. Но ще опитаме да използваме нашите шансове в последните 30 метра пред вратата им.
Не съм треньор, който си мисли да играе за равенство. Искам само победата и утре отново ще се опитаме да спечелим.
Зварц и Гбамен не могат да играят утре, а никога не е добре, когато основен футболист се контузи. Но това е шанс за останалите.
Имаме достатъчно играчи, никога не знаем кой ще има най-добрия си ден. Има такива ситуации. Ще разчитаме на останалите състезатели.
Не можем да сравняваме предстоящия мач с този срещу Монако. Те бяха на първо място във Франция и стилът им е съвсем различен от този на утрешния ни съперник.
Очакваме съвсем различен мач. Знаем колко са силни като домакини, разбира се.
От две седмици ме виждате постоянно усмихнат, но аз имам и друго изражение. Стараем се този позитивен дух да го показваме ежедневно и това да ни носи резултати на терена."