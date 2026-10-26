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Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол разкри след днешната победа с 2:0 над Лудогорец, че тя се дължи на доброто възстановяване след гостуването на Нордселанд, високата дисциплина и добрата преса.

ЦСКА

"Ключът беше доброто ни възстановяване след мача в Дания. Прибрахме се в 5-6 сутринта в петък. Възстановихме се. Нашият медицински щаб, физиотерапевтите се справят по най-добрия начин, за да можем да покажеме пълната си енергия на терена.

Първият гол беше ситуациия, която се случи, така се стекоха обстоятелствата. Нека не влизаме в детайли, за да не издаваме нещо на съперниците. Страхотно центриране на Годой и гол на Мартино. Той си заслужи това попадение.

Беше труден двубой. Опонентът е с много висока индивидуална класа. Много труден мач, но моят отбор показа висока дисциплина, добра преса и всичко, което искахме от тях преди мача.

Не гледам прекалено напред в бъдещето. Гледам ден за ден. Смятам, че сме на правия път. Играчите следват плана, правят това, което им казвам. Имат свобода и добро усещане. И аз имам такова. Имаме да подобряваме някои неща, но засега се справяме много добре.

Откриването със сигурност ще бъде страхотно. Но най-важното е да се възстановим, защото ни предстои нов труден двубой. Трябва да покажем уважение на противника.

Когато отидох на новия стадион, имаше толкова много дружелюбни и добри хора. В София се чувствам много добре. И тук се чувстваме добре, но на "Армията" ще е друго чувство.

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