Румънецът, който беше привлечен през лятото от Локомотив Пловдив по настояване на Христо Янев, все още не е започвал като титуляр под ръководството на германския специалист, а в последните две срещи с Лудогорец и Славия остана неизползвана резерва.
Нещо повече - наставникът реши да пусне десния бек Бари Котър на непривичната позиция като ляво крило, вместо да се довери на Иту при смяната на Мохамед Брахими в събота. Ясен знак, че Гиздол не е почитател на видяното в тренировъчния процес от румънеца.
Сходна е и ситуацията с Джеймс Ето'о, който бе ключова фигура при Янев, но в последния месец е с доста периферна роля в състава.