Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Офанзивният футболист на ЦСКА Каталин Иту за момента не успява да спечели доверието на треньора Маркус Гиздол, пише "Тема спорт".

ЦСКА

Румънецът, който беше привлечен през лятото от Локомотив Пловдив по настояване на Христо Янев, все още не е започвал като титуляр под ръководството на германския специалист, а в последните две срещи с Лудогорец и Славия остана неизползвана резерва.

Нещо повече - наставникът реши да пусне десния бек Бари Котър на непривичната позиция като ляво крило, вместо да се довери на Иту при смяната на Мохамед Брахими в събота. Ясен знак, че Гиздол не е почитател на видяното в тренировъчния процес от румънеца.

Сходна е и ситуацията с Джеймс Ето'о, който бе ключова фигура при Янев, но в последния месец е с доста периферна роля в състава.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Излязоха нови резултати от изборите Днес
Излязоха нови резултати от изборите
85043
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки) Лайф
Най-впечатляващите звездни визии за Хелоуин (снимки)
23392
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища Бизнес
Сметната палата: АПИ е отлагала отчитането на милиарди левове разходи за пътища
10329
Ядрена тревога в Киев: Кибератака удари официалното приложение за предупреждение в Украйна IT
Ядрена тревога в Киев: Кибератака удари официалното приложение за предупреждение в Украйна
5761
"Истински щурм" на посетители на изложбата на Ван Гог в музея "Крьолер-Мюлер" в Нидерландия Impressio
"Истински щурм" на посетители на изложбата на Ван Гог в музея "Крьолер-Мюлер" в Нидерландия
14458
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят Trip
Пенсионерският рай The Villages: 170 000 богаташи, десетки хиляди голф колички и един измислен свят
5680
Забравете за мусаката: Картофените гнезда с кайма и кашкавал са новият хит на вечерята Вкусотии
Забравете за мусаката: Картофените гнезда с кайма и кашкавал са новият хит на вечерята
6723
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026 Zodiac
5 зодии, които ги очаква луд късмет през ноември 2026
858
Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11 Времето
Обявиха оранжев код за опасни валежи в 7 области в страната и жълт в още 11
8640