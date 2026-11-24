Камерунецът не е в плановете на Гиздол, Карабах следи ситуацията

85 Снимка: Bulphoto

Джеймс Ето'о се очертава да напусне ЦСКА още през тази зима, макар да има договор до края на сезон 2028/2029, твърди африканското издание Africafoot.

Според информацията ръководството на "червените" е разрешило на камерунеца да си търси нов отбор, след като вече не влиза в плановете на Маркус Гиздол.

Германският специалист не е доволен от тактическата дисциплина на полузащитника, който според него не спазва поставените указания и не поставя интересите на отбора на първо място, добавя още изданието в материала си.

Поради тази причина изявите на Ето'о след идването на новия наставник са ограничени почти до нулата.

Халфът изигра само 34 минути в 8 мача при Гиздол, като бе неизползвана резерва в 3 от тях.

Спортът е повече от резултат Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Кой ще победи в мача ЦСКА - Трабзонспор? Споделете мнението си, като отговорите на този въпрос.

Сред потенциалните дестинации за камерунецът е азербайджанския Карабах, който прояви интерес към Джеймс още през лятото.

Ето'о премина в ЦСКА през 2024 година от "Ботев" (Пловдив). За "армейците" той е изиграл 90 мача, реализира 6 гола и 23 асистенции, а на последния финал за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив) именно той отбеляза победната дузпа.

Според специализирания сайт Transfermarkt полузащитникът е оценяван на 2 милиона евро.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.