Според информацията ръководството на "червените" е разрешило на камерунеца да си търси нов отбор, след като вече не влиза в плановете на Маркус Гиздол.
Германският специалист не е доволен от тактическата дисциплина на полузащитника, който според него не спазва поставените указания и не поставя интересите на отбора на първо място, добавя още изданието в материала си.
Поради тази причина изявите на Ето'о след идването на новия наставник са ограничени почти до нулата.
Халфът изигра само 34 минути в 8 мача при Гиздол, като бе неизползвана резерва в 3 от тях.
Спортът е повече от резултат
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Сред потенциалните дестинации за камерунецът е азербайджанския Карабах, който прояви интерес към Джеймс още през лятото.
Ето'о премина в ЦСКА през 2024 година от "Ботев" (Пловдив). За "армейците" той е изиграл 90 мача, реализира 6 гола и 23 асистенции, а на последния финал за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив) именно той отбеляза победната дузпа.
Според специализирания сайт Transfermarkt полузащитникът е оценяван на 2 милиона евро.